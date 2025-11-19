Удар Х-101 по Тернополю: аналітик розібрав кадри прильотів ракет РФ та масштаби руйнувань (відео)

Зранку 19 листопада Збройні сили Російської Федерації вдарили двома крилатими ракетами Х-101 по багатоповерхівках в Тернополі, заявив аналітик. На відео, опублікованих в мережі, зафіксовано близько шести вибухів прямо у житловому секторі на околиці міста. При цьому росіяни, запускаючи Х-101, отримують відхилення 10-20 м, тобто ідеться про навмисне влучання.

У мережі опублікували серію фото та відео після удару РФ по Тернополю, і це дало можливість проаналізувати масштаби руйнувань та особливості атак ракет Х-101, ідеться у публікації в аналітичному Telegram-каналі "Быть Или". Росіяни, орієнтовно, мінімум вчетверте використовують ці засоби ураження для цілеспрямованих ударів по житлових районах українських міст. Два випадки стались у Києві — 17 липня 2025 року (житловий будинок, 28 загиблих) та 8 липня 2024 року (лікарня "Охматдит", 2 загиблих). Один випадок стався в Умані — 28 квітня 2023 року (23 загиблих). І от тепер — 25 загиблих в Тернополі, при чому завали ще розбирають і жертв може бути більше. У дописі розбирається рух ракет Х-101 РФ, які 19 листопада навмисно влучили у житлові багатоповерхівки.

Аналітик проаналізував два відео з соцмереж, на яких показали політ Х-101 у бік будинків. На одному відео над людьми пронеслось чотири ракети, які прямували у одну й ту ж точку, в якій вже диміло. На іншому відео — сумарно шість вибухів у межах одного кварталу. Наголошується, що усі вибухи — посеред житлового масиву. При цьому наголошується, що відхилення Х-101 — у межах 10-20 м.

"Ракета Х-101, кругове ймовірне відхилення якої заявлено в 10-20 метрів, не вперше потрапляє українськими житловими будинками та іншими цивільними об'єктами", — ідеться у дописі.

На основі фото та відео ДСНС автор пояснив, що відбулось з будинками. У першому будинку в Тернополі — знесло поверхи від 3 по 9: на фото бачимо, що зникла половина квартир. Другий будинок постраждав від влучання по подвір'ю: внаслідок цього вигорів цілий під'їзд дев'ятиповерхівки.

Обстріл Тернополя - руйнування будинку 19 листопада Обстріл Тернополя - пошкоджені поверхи будинку 19 листопада Обстріл Тернополя - верхні поверхи будинку 19 листопада Обстріл Тернополя - вигорілий під'їзд будинку 19 листопада

У дописі також зауважується, що протягом останніх місяців ЗС РФ стали менше використовувати Х-101, які запускають з бомбардувальників Ту-95. Можлива причина такої ситуації — операція "Павутина" з нальотом на російську авіацію, яку СБУ провели у червні 2025 року.

Обстріл Тернополя — що відбулось 19 листопада

Зазначимо, 19 листопада представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за попередніми оцінками росіяни поцілили по будинку у Тернополі ракетою Х-101. Втім, наголошується, що інформація потребує уточнення. Зі слів Ігната, повітряний удар РФ спрямовувався на західні області України: крім Тернополя, постраждали Львів та Івано-Франківськ.

Про удар росіян по Тернополю стало відомо зранку 19 листопада. Спершу у мережі з'явились фото зруйнованої багатоповерхівки, потім влучання підтвердив міський голова та очільник Тернопільської ОВА. На місці удар ракети РФ працюють рятувальники: на момент публікації було відомо про 25 загиблих, близько 80 поранених, і ще одного хлопця витягнули з-під завалів. Крім того, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що 19 людей згоріло, коли вогонь охопив 1-9 поверхи.

Нагадуємо, у мережі опублікували момент удару ЗС РФ по будинку в Тернополі: у кадр потрапила крилата ракета, яка летіла прямо по людях.