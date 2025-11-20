Удар по Тернополю: ВС РФ могли целиться в завод "Орион", который "фактически не работает", — "Флеш"

Вооруженные силы Российской Федерации могли целиться по радиотехническому заводу "Орион" в Тернополе, который давно не работает, отметил украинский военный. В 200 м от территории предприятия — дома, по которым попали российские ракеты Х-101.

На карте Google maps показано, что территория предприятия сдается в аренду большому количеству компаний, и это может говорить о том, что производство не работает, написал военнослужащий и специалист по радиотехнике Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". Кроме того, продукция, которую десять лет назад выпускал завод, не актуальна для современной армии, уточнил он.

Сообщение Бескрестнова появилось на Facebook вечером 19 ноября, после утреннего массированного ракетного удара, от которого пострадали жители Тернополя. Автор опубликовал фрагмент спутниковой карты Google maps с двумя отметками. Нижняя отметка показывает дом на улице Стуса, по которому ударила ракета Х-101. Верхняя — обводит территорию "Ориона". На территории действительно заметно с десяток названий компаний (производство мебели, стройматериалов, магазины, спортзал), которые, вероятно, арендуют помещения радиотехнического завода. Расстояние между пораженным зданием и главным административным зданием "Ориона" — около 200 м (по прямой).

Обстрел Тернополя — месторасположение дома на Стуса, 8 и завода "Орион" Фото: Facebook / Cергей Флэш

Тем временем "Флеш" написал, что не может понять, почему россияне пытаются уничтожить завод, который не работает, и продукция которого не актуальна. При этом РФ потратила Х-101, чтобы ударить по гражданским домам. По его мнению, возможны три причины обстрела: либо намеренное "кошмарение населения", либо наводка предателя, либо ради отчета российским генералам.

"Непонятно, что россияне так настойчиво хотели уничтожить на заводе, который фактически не работает. Танковые аналоговые радиостанции Р-173, Орион, уже как десяток лет не актуальны. Потратить столько ракет на удар, да еще и попасть в соседние дома этими "сверхточными" ракетами выглядит идиотизмом", — написал Бескрестнов.

Обстрел Тернополя — Флеш о заводе Орион, 19 ноября Фото: Скриншот

Обстрел Тернополя — что известно о заводе "Орион"

ООО "Тернопольский радиозавод "Орион" — предприятие, которое специализируется на производстве профессиональных средств связи, говорится на портале компании. Продукция — средства радиосвязи 146-174 МГц и 400-470 МГц для силовых структур и средства связи 30-100 МГц для бронетехники. В 2015 году на тогда еще государственном предприятии выпускали шлемы для танкистов, а в 2018 году его продали ООО "Самборский радиозавод "Сигнал". В апреле 2024 году на портале компании появилась информация об общем собрании акционеров, а на портале Youcontol есть данные об ООО "Тернопольский радиотехнический завод "Орион", который с 2024 года действительно находится в процессе ликвидации.

Обстрел Тернополя — регистрационная информация Юконтрол об ООО "ТРЗ "Орион" Фото: Скриншот

В то же время, на Youcontrol указано, что существует ООО "Радиозавод "Орион" в Тернополе, который и дальше занимается производством средств связи.

Обстрел Тернополя — регистрационная информация Юконтрол об "Орионе" Фото: Скриншот

Что произошло в Тернополе 19 ноября

Отметим, в ночь на 19 ноября ВС РФ ударили по Украине 40 крылатыми ракетами Х-101, одной баллистической и четырьмя сотнями дронов различных типов, сообщило Воздушное командование ВСУ. Часть ракет сбили средства ПВО, но часть попали по гражданским домам и инфраструктурным объектам. В Тернополе российские ракеты ударили по двум девятиэтажкам. В одном доме снесло квартиры с 3 по 9 этаж. В другом — выгорели квартиры с 1 по 9. Согласно ориентировочным данным, погибло 26 человек, еще 22 пропали без вести: спасатели все еще разбирают завалы.

Напоминаем, 19 ноября спасатели сообщили о судьбе юноши — жителя многоэтажки в Тернополе, который восемь часов провел под помехами.