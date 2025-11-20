Удар по Тернополю: ЗС РФ могли цілитись у завод "Оріон", який "фактично не працює", — "Флеш"

Збройні сили Російської Федерації могли цілити по радіотехнічному заводу "Оріон" в Тернополі, який давно не працює, зауважив український військовий. За 200 м від території підприємства — будинки, по яких поцілили російські ракети Х-101.

На карті Google maps показано, що територія підприємства здається в оренду великій кількості компаній, і це може говорити про те, що виробництво не працює, написав військовослужбовець та фахівець з радіотехніки Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш". Крім того, продукція, яку десять років тому випускав завод, не актуальна для сучасної армії, уточнив він.

Допис Бескрестнова з'явився на Facebook увечері 19 листопада, після ранкового масованого ракетного удару, від якого постраждали жителі Тернополя. Автор опублікував фрагмент супутникової карти Google maps з двома позначками. Нижня позначка показує будинок на вулиці Стуса, по якому стався приліт Х-101. Верхня — обводить територію "Оріона". На території справді помітно з десяток назв компаній (виробництво меблів, будматеріалів, магазини, спортзал), які, ймовірно, орендують приміщення радіотехнічного заводу. Відстань між ураженим будинком та головною адміністративною будівлею "Оріона" — близько 200 м (по прямій).

Обстріл Тернополя - місцерозташування будинку на Стуса, 8 та заводу "Оріон" Фото: Facebook / Cергій Флеш

Тим часом "Флеш" написав, що не може зрозуміти, чому росіяни намагаються знищити завод, який не працює, і продукція якого не актуальна. При цьому РФ витратила Х-101, щоб вдарити по цивільних будинках. На його думку, можливі три причини обстрілу: або навмисне "кошмаріння населення", або наведення зрадника, або заради звіту російським генералам.

"Незрозуміло, що росіяни так наполегливо хотіли знищити на заводі, який фактично не працює. Танкові аналогові радіостанції Р-173, Оріон, вже як десяток років не актуальні. Витратити стільки ракет на удар, та ще й влучити в сусідні будинки цими "надточними" ракетами виглядає ідіотизмом", — написав Бескрестнов.

Обстріл Тернополя - Флеш про завод Оріон, 19 листопада Фото: Скриншот

Обстріл Тернополя — що відомо про завод "Оріон"

ТОВ "Тернопільський радіозавод "Оріон" — підприємство, яке спеціалізується на виробництві професійних засобів зв'язку, ідеться на порталі компанії. Продукція — засоби радіозв'язку 146-174 МГц та 400-470 МГц для силових структур та засоби зв'язку 30-100 МГц для бронетехніки. У 2015 році на тоді ще державному підприємстві випускали шоломи для танкістів, а у 2018 році його продали ТОВ "Самбірський радіозавод "Сигнал". У квітні 2024 році на порталі компанії з'явилась інформація про загальні збори акціонерів, а на Youcontol є дані про ТОВ "Тернопільський радіотехнічний завод "Оріон", який з 2024 року дійсно перебуває у стані припинення.

Обстріл Тернополя - реєстраційна інформація Юконтрол про ТОВ "ТРЗ "Оріон" Фото: Скриншот

Водночас, на Youcontrol вказано, що існує ТОВ "Радіозавод" Оріон" у Тернополі, який і далі займається виробництвом засобів зв'язку.

Обстріл Тернополя - реєстраційна інформація Юконтрол про "Оріон" Фото: Скриншот

Що сталось в Тернополі 19 листопада

Зазначимо, в ніч на 19 листопада ЗС РФ вдарили по Україні 40 крилатими ракетами Х-101, однією балістичною та чотириста сотнями дронів різних типів, повідомило Повітряне командування ЗСУ. Частину ракет збили засоби ППО, але частина влучили по цивільних будинках та інфраструктурних об'єктах. У Тернополі російські ракети вдарили по двох дев'ятиповерхівка. У одному будинку знесло квартири з 3 по 9 поверх. У іншому — вигоріли квартири з 1 по 9. Згідно з орієнтовними даними, загинуло 26 людей, ще 22 зникли безвісти: рятувальники все ще розбирають завали.

Нагадуємо, 19 листопада рятувальники повідомили про долю юнака — жителя багатоповерхівки у Тернополі, який вісім годин провів пі завадами.