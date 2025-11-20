У Тернополі під завалами шукають ще 22 людей: яка оперативна ситуація в місті (відео)

Унаслідок нічного ракетного удару по Тернополю загинули щонайменше 26 людей, серед яких троє дітей, ще 93 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованих будівель тривають, а місцеперебування 22 осіб досі невідоме.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram, всю ніч у Тернополі працювали рятувальники, і пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

"Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук триває. До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев'яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати тільки вручну через сильне руйнування і роздрібненість конструкції. Це ускладнює пошук.", — написав президент.

Він висловив співчуття родинам загиблих та подякував усім, хто працює на місці аварії, підкресливши важливість допомоги людям навіть під час обстрілів.

"Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські – дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", — йдеться в дописі.

Відео дня

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 20 листопада кількість загиблих і постраждалих не змінилася. Внаслідок удару загинули 26 людей, зокрема троє дітей, поранення отримали 93 особи, серед них 18 дітей. Уже врятовано 46 людей. Рятувальники працювали всю ніч, розібрали понад 700 квадратних метрів завалів та вивезли 230 кубометрів зруйнованих конструкцій.

Пошуково-рятувальна операція досі триває, а до робіт залучено понад 230 рятувальників та 50 одиниць техніки з дев’яти регіонів України, які продовжують шукати людей, місцеперебування яких досі невідоме.

Окрім цього, міський голова Тернополя повідомив, що родини, які постраждали від атаки, можуть позачергово відновити втрачені документи. Паспорти оформлюють у міграційній службі за двома адресами, а свідоцтва про народження, шлюб, смерть та витяги з реєстрів — у відділі ДРАЦС. Також можна відновити документи на право власності через управління державної реєстрації міської ради.

Нагадаємо, що 19 листопада у Тернополі зранку сталася одна з наймасштабніших атак за останній час: російські безпілотники та ракети забрали життя великої кількості людей і поранили ще кілька десятків містян.

Також Фокус писав, що, за словами аналітиків, ворог вдарив двома крилатими ракетами Х-101 по багатоповерхівках в Тернополі.