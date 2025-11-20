В Тернополе под завалами ищут еще 22 человека: какая оперативная ситуация в городе (видео)

В результате ночного ракетного удара по Тернополю погибли по меньшей мере 26 человек, среди которых трое детей, еще 93 получили ранения. Поисково-спасательные работы на месте разрушенных зданий продолжаются, а местонахождение 22 человек до сих пор неизвестно.

Как сообщает президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram, всю ночь в Тернополе работали спасатели, и поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

"Неизвестно о местонахождении 22 человек — их поиск продолжается. К работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильного разрушения и раздробленности конструкции. Это затрудняет поиск", — написал президент.

Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил всех, кто работает на месте аварии, подчеркнув важность помощи людям даже во время обстрелов.

"Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки напролет. Спасатели, медики, полицейские — спасибо каждому и каждой. Сверхважно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь", — говорится в сообщении.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 20 ноября количество погибших и пострадавших не изменилось. В результате удара погибли 26 человек, в том числе трое детей, ранения получили 93 человека, среди них 18 детей. Уже спасены 46 человек. Спасатели работали всю ночь, разобрали более 700 квадратных метров завалов и вывезли 230 кубометров разрушенных конструкций.

Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается, а к работам привлечено более 230 спасателей и 50 единиц техники из девяти регионов Украины, которые продолжают искать людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

Кроме этого, городской голова Тернополя сообщил, что семьи, пострадавшие от атаки, могут вне очереди восстановить утраченные документы. Паспорта оформляют в миграционной службе по двум адресам, а свидетельства о рождении, браке, смерти и выписки из реестров — в отделе ДРАЦС. Также можно восстановить документы на право собственности через управление государственной регистрации городского совета.

Напомним, что 19 ноября в Тернополе утром произошла одна из самых масштабных атак за последнее время: российские беспилотники и ракеты унесли жизни большого количества людей и ранили еще несколько десятков горожан.

Также Фокус писал, что, по словам аналитиков, враг ударил двумя крылатыми ракетами Х-101 по многоэтажкам в Тернополе.