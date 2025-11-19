У Тернополі з-під завалів живим дістали юнака: він пробув під руїнами понад 8 годин

З-під завалів багатоповерхівки на вулиці Стуса в Тернополі рятувальники дістали живого 20-річного хлопця. Його квартира була зруйнована ударом російської ракети. Він пробув під уламками майже вісім годин.

Хлопця одразу передали медикам швидкої допомоги, повідомляє з місця обстрілу видання ZAXID.NET.

Про те, що під завалами багатоповерхівки на вул. Стуса, 8 знаходиться жива людина, повідомив під час брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він прибув до Тернополя на місце обстрілу, щоб проінспектувати рятувальні роботи.

Внаслідок комбінованого удару ракетами та дронами по Тернополю загинули 25 людей, серед них — троє дітей. Під завалами ще можуть бути інші загиблі.

Російські окупанти масовано атакували Тернопіль вранці 19 листопада – вдарили по житлових багатоповерхівках в мікрорайоні "Сонячний", який розташований на околиці міста. Унаслідок удару суттєві руйнування отримав дев’ятиповерховий будинок по вул. Стуса, 8.

Серед жертв атаки росіян на Тернопіль вже троє дітей, травми різного ступеня тяжкості дістали 73 людини, зокрема 15 дітей. А у мережі з'явилося відео, на якому видно, що російська ракета Х-101 летить прямо в житловий будинок.

Фокус писав про наслідки російської атаки 19 листопада. Зранку Збройні сили Російської Федерації запустили по українцях ракети Х-101, "Калібри" та "Іскандери", які летіли переважно на західні регіони.