В Тернополе из-под завалов живым достали юношу: он пробыл под руинами более 8 часов

Из-под завалов многоэтажки на улице Стуса в Тернополе спасатели достали живого 20-летнего парня. Его квартира была разрушена ударом российской ракеты. Он пробыл под обломками почти восемь часов.

Парня сразу передали медикам скорой помощи, сообщает с места обстрела издание ZAXID.NET.

О том, что под завалами многоэтажки на ул. Стуса, 8 находится живой человек, сообщил во время брифинга министр внутренних дел Игорь Клименко. Он прибыл в Тернополь на место обстрела, чтобы проинспектировать спасательные работы.

В результате комбинированного удара ракетами и дронами по Тернополю погибли 25 человек, среди них — трое детей. Под завалами еще могут быть другие погибшие.

Российские оккупанты массированно атаковали Тернополь утром 19 ноября — ударили по жилым многоэтажкам в микрорайоне "Солнечный", который расположен на окраине города. В результате удара существенные разрушения получил девятиэтажный дом по ул. Стуса, 8.

Відео дня

Среди жертв атаки россиян на Тернополь уже трое детей, травмы различной степени тяжести получили 73 человека, в том числе 15 детей. А в сети появилось видео, на котором видно, что российская ракета Х-101 летит прямо в жилой дом.

Фокус писал о последствиях российской атаки 19 ноября. Утром Вооруженные силы Российской Федерации запустили по украинцам ракеты Х-101, "Калибры" и "Искандеры", которые летели преимущественно на западные регионы.