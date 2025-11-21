Обстрелы Запорожья и Одессы: в городах повреждены дома, есть жертвы и раненые (фото)

Вечером 20 ноября и в ночь на 21 ноября российские войска осуществили массированные удары по гражданской инфраструктуре Запорожья и Одессы, что привело к многочисленным разрушениям, гибели мирных жителей и ранениям среди гражданского населения. В результате обстрелов повреждения получили жилые дома, торговые объекты, частные дома, транспортные средства и хозяйственные постройки.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, вечером 20 ноября, в промежутке между 22:00 и 23:00, российская армия атаковала Запорожскую область и сам город Запорожье, применив управляемые авиационные боеприпасы типа КАБ. В результате взрывов, которые были слышны в одном из районов города, под удар попал Шевченковский микрорайон.

По официальным данным областных властей, в результате удара погибли пять человек. Иван Федоров выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что еще пять человек получили ранения. Среди госпитализированных есть 17-летний ребенок, а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, что требует постоянного контроля медиков.

Удар привел к масштабным разрушениям в районе попадания. Взрывная волна повредила многоэтажные жилые дома, торговые ряды, магазины и территорию местного рынка. По словам главы ОГА, отдельные здания получили повреждения уже в третий раз в результате повторных ударов по тому же жилому кварталу.

Последствия удара ВС РФ по Запорожью вечером 20 ноября Фото: Запорожская ОВА

Коммунальные и экстренные службы начали ликвидацию последствий атаки сразу после взрыва. В течение ночи работники коммунальных предприятий занимались закрытием выбитых окон, временным восстановлением поврежденных балконных дверей, а также устранением последствий разрушений, вызванных мощной взрывной волной.

Для жителей пострадавших домов в Запорожье были оперативно развернуты Пункты несокрушимости, куда люди могли обратиться за помощью, получить тепло, элементарные бытовые условия и психологическую поддержку после пережитого обстрела.

Ночная атака РФ в Одессе 21 ноября: что известно о последствиях

Кроме этого, в ночь на 21 ноября под ударом оказался и город Одесса. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, избежать повреждений гражданской инфраструктуры не удалось.

В результате атаки в Одессе пострадали пять человек, среди которых есть ребенок. Три человека были госпитализированы в больницу: 49-летняя женщина и 16-летний парень получили термические ожоги различной степени тяжести, а 70-летний мужчина получил травмы головы. Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще двое пострадавших получают лечение амбулаторно. Речь идет о 67-летнем мужчине, у которого зафиксировали острую реакцию на стресс, а также 43-летнем мужчине с ожогами лица, которые не нуждались в стационарном лечении.

В результате вражеского удара в Одессе частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома, здание станции технического обслуживания автомобилей и административное сооружение. Также зафиксировано уничтожение нескольких легковых автомобилей и повреждение грузовых транспортных средств.

Напомним, что 19 ноября в Тернополе утром произошла одна из самых масштабных атак за последнее время: российские беспилотники и ракеты унесли жизни многих людей и ранили еще несколько десятков горожан.

Также Фокус писал, что во время проведения аварийно-спасательных работ после ракетного удара ВС РФ по многоэтажке в Тернополе сотрудникам ГСЧС удалось извлечь из-под завалов живого человека.