РФ відкриває шлях на Запоріжжя: як падіння двох сіл змінило ситуацію на фронті

На стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей російські війська прорвали оборону й захопили Рівнопілля та Яблукове. Це не просто локальний прорив, а потенційний початок операції з обходу та оточення Гуляйполя — ключового опорного пункту української оборони на південному сході. Фокус розібрався, чому ця ділянка фронту стала однією з найнебезпечніших.

Російські окупаційні війська захопили села Рівнопілля та Яблукове Пологівського району Запорізької області, продовживши тиск на позиції Сил оборони України. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, оновивши мапу бойових дій. Нині ці населені пункти позначено червоною зоною, що свідчить про повний перехід контролю до ворога.

За даними експертів, окупанти також просунулися поблизу Володимирівки, Котлиного та Дачного. Водночас українські захисники успішно відбили атаки поблизу села Шахове Покровського району Донецької області.

Захоплення Рівнопілля відкриває для російських сил оперативний простір для просування на Гуляйполе з північного напрямку. Однак, як підкреслюють аналітики, ресурсів для негайного наступу на це місто в окупантів наразі бракує.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму останньому зведенні підтвердив активність ворога на Гуляйпільському напрямку: російська авіація завдала ударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

11 листопада Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про захоплення російськими військами трьох населених пунктів у Запорізькій області.

Того ж дня волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко застерігав, що ЗС РФ можуть різко прискорити наступальні дії на Запоріжжі.

Ситуація на фронті залишається напруженою: ворог намагається скористатися будь-якими прогалинами в обороні, тоді як Сили оборони продовжують стримувати просування та завдавати втрат противнику. Подальший розвиток подій залежатиме від вчасного посилення українських позицій і логістичного забезпечення.

ЗС РФ прорвались на Запоріжжя: військовий склад противника

Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець розповідає, що російський наступ на Східно-Запорізькому напрямку, яке ще називають Гуляйпільске, веде угруповання військ "Восток", сформованого на базі Східного військового округу РФ. До його складу входять чотири загальновійськові армії (29-а, 35-а, 36-а та 5-а) і 68-й армійський корпус. Географічно це стик Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей — від Олександрополя (Донецька обл.) до Гуляйполя (Запорізька обл.).

Таким чином, на ділянці фронту шириною до 41 км розгорнуто до 9 бригад і полків, включно з однією танковою бригадою. Додатково в смугах 5-ї та 36-ї загальновійськової армії діють 5–6 формувань рівня полк-батальйон із територіальних військ або мобілізаційного резерву.

Існує ймовірність залучення підрозділів 41-ї загальновійськової армії (УВ "Центр") або 98-ї повітряно-десантна дивізія (перегрупованої з УВ "Юг"), хоча підтверджень поки немає.

Оцінки чисельності та озброєння УВ "Восток" у відкритих джерелах суттєво відрізняються. За даними Машовця, угруповання може мати від 85 до 120 тисяч особового складу, 260–325 танків, 420–720 бронемашин, до 350–620 одиниць ствольної артилерії та 150–210 установок РСЗВ.

За словами експерта, росіяни продовжують тиснути на кількох ділянках. Підрозділи 37-ї бригади зі складу 36-ї армії намагаються розвинути успіх біля Новосілки та просунутися на північ через Вовчу, щоб обійти Олександропіль, але атаки з боку Воскресенки українські сили відбили. У районі між Вовчою та Янчуром штурмові групи, ймовірно 57-ї або 60-ї бригади, вийшли на лінію Новоолександрівка–Олексіївка та закріпилися східніше Єгорівки; водночас суміжні підрозділи 5-ї та 36-ї армій просувалися в напрямку Єгорівка–Данилівка. На смузі наступу 5-ї армії противник діє широким фронтом: сили 127-ї мотострілецької дивізії, посилені 69-ю та 38-ю бригадами, форсували Янчур у кількох місцях, захопили Успенівку на західному березі та вийшли до рубежу Солодке–Рівнопілля. Також фіксується просування на 1–1,5 км у напрямках Гуляйполе–Велика Новосілка та Малинівка–Зелений Гай.

"Таким чином, можна констатувати, що протягом останніх 2 тижнів частинам і з'єднанням 5-ї загальновійськової армії противника вдалося досягти значного тактичного успіху — вони з наскоку форсували річку Янчур, захопили тактичний плацдарм на її західному березі в районі Успенівки й, розвиваючи свій наступ далі, просунулися на захід на відстань до 7 км", - зазначає Машовець.

Військовий експерт Олег Жданов вказує, що події тут розвиваються дуже погано для Сил оборони. За його словами криза загострилася після падіння позицій у Вугледарі, де українські сили зазнали втрат. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував кадровими змінами, звільнивши двох командирів корпусів, відповідальних за напрямок.

"Але це не допомогло сьогодні", — каже Фокусу Жданов, підкреслюючи, що відходи тривають для збереження особового складу.

На думку експерта російські сили діють відповідно до шаблонів, виявляючи слабкі місця в обороні ЗСУ та кидаючи туди усі сили на прорив. Виявивши прогалину в обороні, окупанти досягли часткового успіху й тепер роблять усе, щоб його розвинути.

Наступ РФ біля Гуляйполя: перспективи та загрози для ЗСУ

За словами Машовця, ситуація на цьому напрямку сталась для ЗСУ несприятлива. Ворог прискорює темпи, ефективно нарощуючи зусилля на передовій і швидко закріплюючись за штурмовими групами. Перевага в силах і засобах у смузі 5-ї загальновійськової армії дозволяє йому це.

Оперативна мета противника:

Обхід Гуляйпільського району оборони ЗСУ з півночі.

Блокування комунікацій, зокрема дороги Гуляйполе–Покровське (ділянка Добропілля–Варварівка).

Вихід 36-ї загальновійськової армії та правого флангу 5-ї загальновійськової армії на Покровське з південного сходу.

За словами Жданова, російські війська йдуть на оточення Гуляйполя. Ворог повертає на захід і північний захід, прориваючись для відрізання логістики українських військ. Зараз вони почали повертати на захід з метою оточення Гуляйполя та захоплення території Запорізької області. Додатково росіяни намагаються просунутися на Олександрівське — стратегічний населений пункт на оперативному напрямку, що створює загрозу для всього флангу.

"Ситуація погіршується, але для повного захоплення Гуляйполя знадобиться час — місяці підготовки з ударами по тилах. Без резервів ситуацію не виправити: я казав тижні-два тому, що обороняючи Покровськ, не можна втратити Запоріжжя. І от така загрозлива ситуація складається саме в Запоріжжі", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що російські війська активізували штурми, намагаючись обійти українські укріплення Запорізького напрямку через Дніпропетровщину.

Також Фокус писав, що російські війська прорвали кордон на Харківщині біля с. Бологівка, створивши 5-км плацдарм.