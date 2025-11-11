Наступ ЗС РФ на Харківщині: навіщо ворог відкрив новий фронт біля Бологівки

Росія прорвала кордон на Харківщині біля села Бологівка, де створено п'ятикілометровий плацдарм. Фокус з'ясував, як новий напрямок наступу може вплинути на ситуацію довкола Куп’янська та Вовчанська й чому він становить пряму загрозу для оборони регіону.

У районі Бологівки Харківської області російські війська знову перетнули державний кордон України. Інформація про подію, зафіксована аналітиками DeepState. Вздовж значної частини кордону функціонує так звана "буферна зона" шириною близько 5 км, де відсутня постійна присутність як Збройних Сил України, так і противника.

За словами засновника підрозділу KRAKEN Костянтина Немічева, цим активно користується РФ для маневрів і накопичення сил.

Паралельно, за даними Немічева, армія РФ здійснює локальне просування в самому Вовчанську. Ці дії, за оцінками експертів, є елементами підготовки до об'єднання угруповань у Вовчанську та Дворічній. У разі невдачі з захопленням Куп'янська противник, імовірно, переорієнтує зусилля саме на цей напрямок.

На думку військового, нинішня ситуація вимагає негайного посилення оборонних рубежів. Час для зміцнення позицій ще є, але його стрімко зменшується. Відсутність реакції може призвести до формування суцільного плацдарму вздовж кордону, що ускладнить логістику ЗСУ та створить передумови для ширшої наступальної операції.

Раніше у липні 2025 року росіяни прорвали кордон у районі села Мілового та відкрили новий напрямок наступу РФ. Військовослужбовець Станіслав Бунятова з позивним "Осман" підтверджує відкриття нового напрямку на Харківщині з метою відтягнення українських резервів з Куп'янського фронту.

"Ситуація несприятлива: велика протяжність кордону дозволяє ворогу створювати локальні кризи. Через брак резервів доводиться гасити "пожежі" точково, залучаючи бригади з основних бойових позицій", — зазначив "Осман".

Це послаблює оборону на ключових ділянках і ускладнює ротацію.

Новий наступ росіян на Харківщині: стратегічні плани ворога

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що стратегічні цілі противника, виходять за межі локального наступу. Росіяни шукають альтернативні шляхи для оточення Вовчанська, після захоплення якого планують рух на Куп'янськ.

"Це дозволить відрізати значну частину Харківської області, створивши широку буферну зону, про яку заявляв Володимир Путін. Наразі ресурсів для глибокого просування до Ізюма чи далі в окупантів недостатньо, проте тактика формування ізольованих плацдармів з подальшим їх об'єднанням залишається пріоритетною", — зазначив Фокусу експерт.

РФ відкрила новий фронт: цілі

За оцінкою Жданова, будь-яке порушення державного кордону становить пряму загрозу для Сил оборони, оскільки створює додатковий плацдарм для подальшого просування окупантів углиб України.

Ключова небезпека, за словами експерта, полягає в об'єднанні двох окремих плацдармів: одного — на правому березі річки Оскіл (Куп'янський напрямок) та іншого — у районі Мілового, сформованого ще влітку (Південно-Слобожанський напрямок).

"Росіяни, діючи за шаблоном, атакують стики оперативних зон, де координація між підрозділами ускладнена через різне підпорядкування штабам. Це свідчить про системні проблеми в організації взаємодії Збройних Сил України", — додає експерт.

За словами Жданова, затримка в публікації інформації DeepState на сім діб може вказувати на несвоєчасне виявлення або реагування, що вкотре підкреслює занедбаність питань управління військами на тактичному рівні.

Таким чином, прорив у Бологівці — не ізольований інцидент, а елемент ширшої стратегії створення суцільного фронту вздовж кордону, що посилює тиск на оборонні позиції ЗСУ та ускладнює логістику в регіоні.

