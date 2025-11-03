Падіння Покровська: що означає зміна лінії фронту для оборони Донбасу

Ситуація навколо Покровська критична. Місто стало ключовим вузлом на донецькому напрямку, де визначається подальша конфігурація фронту. Фокус проаналізував, що означають заяви про можливе відведення військ, чому Покровськ залишається стратегічно важливим і які сценарії розвитку подій обговорюють військові аналітики.

Ситуація навколо Покровська стає дедалі небезпечною. Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони України та засновник фонду "Повернись живим", заявив про критичну ситуацію навколо Покровська. На його думку, місто практично втрачено, і подальше утримання позицій загрожує значними людськими втратами. Ексчиновник закликає негайно віддати наказ про відведення військ, аби уникнути катастрофічних наслідків.

"Якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограда, ми можемо втратити значну кількість таких бійців. Про майно на сотні мільйонів гривень вже годі говорити — воно втрачене, евакуація неможлива", — зазначає Дейнега.

Покровськ у напівоточені: прогнози

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, припускає, що стратегічно місто може бути втрачено, хоча тактичне оточення не відбулося, попри наміри російського командування. За його словами, кампанія за Покровськ, що триває вже рік, є частиною ширшої російської стратегії перенесення зусиль на Констянтинівку, Дружківку та Краматорськ. Виступ на Добропілля міг бути фальстартом, і після можливого захоплення Покровська противник рухатиметься саме цим напрямком. Утримання позицій, попри авантюрність, мало сенс: місто мало стати загрозою для Констянтинівки та Дружківки в разі втрати. Наступною метою стане північний напрямок: одночасний тиск з Лимана на Слов'янськ і з півдня та сходу на Констянтинівку та Дружківку.

"Покровськ перейшов у політичну площину. Герасимов завищив очікування перед Путіним, і тепер захоплення міста — єдиний варіант для російського генерала", — зазначив Лакійчук.

На тактичному рівні, за даними експерта, оточення не сталося. Росіяни планували клинові удари: на Куп'янському — з півночі та півдня, на Покровському — з півдня, південного заходу та півночі. На Куп'янську північний клин пройшов, але південний уперся в річку. На Покровську північне охоплення провалилося: противник розділив сили, намагаючись захопити більше, ніж міг. Через це перейшли до плану Б — просочування, і поступове видавлювання українських оборонців.

Сучасні бої в Покровську, за словами Лакійчука, відрізняються від бахмутських чи авдіївських 2023 року. Це не суцільна лінія фронту. Українська оборона фрагментована, а логістика порушена російськими дронами. Але й російська лінія наступу не суцільна, їхня логістика страждає від українських БПЛА. Визначити перевагу складно.

"Дії Сирського — адекватна відповідь на критичність ситуації. З обох боків, використовується спецназівський тип зіткнення, яке здійснюють тактичні групи по 2–3 особи. Перемога тут залежить від якості реалізації тактики та дронової війни. Логістика для таких груп забезпечується маневреними засобами", — підкреслив Фокусу експерт.

Також, Лакійчук зазначає, що після завершення Добропільської операції, звільнені бригади можуть бути перекинуті на ліквідацію вклинення 51-ї армії на півночі.

Покровський фронт: як не дати ворогу дійти до Мирноградської агломерації

За словами громадського діяча та офіцера Збройних сил України Миколи Мельника, Покровсько-Мирноградська агломерація перебуває в напівоточенні: логістика фактично перерізана, а контроль над половиною Покровська втрачено.

Він нагадує, що ще три місяці тому прогнозував захоплення Покровська саме через оточення — це був найлогічніший шлях для противника, і ворог ним скористався. Причини успіху росіян залишаються незмінними: виснаження українських підрозділів, брак особового складу, тотальна перевага противника в ресурсах і стирання живої сили в безглуздих боях за посадки.

"Відмова від маневреної війни й утримання позицій за будь-яку ціну врешті-решт доканає армію. А ну і ще побудова клумб замість оборонних споруд", — зазначає офіцер ЗСУ.

У поточній ситуації Мельник бачить єдиний логічний вихід: вивести сили з "мішка" на лінію Промінь—Чунишине, стабілізувавши фронт уздовж Покровськ—Мирноград. Водночас необхідно терміново зводити надійні оборонні рубежі за Покровськом, адже місто, за його оцінкою, буде втрачено. Ключове питання — не в утриманні території, а в тому, скільки ворогів там загине і чи вдасться зберегти життя українських захисників.

За словами військовослужбовця морської піхоти ЗС України Олексія Дубінка, Покровськ вже втрачено майже тиждень і подальше утримання позицій загрожує повним розвалом лінії оборони з проривами на оперативну глибину. Ситуація у Мирнограді теж нестабільна. Зокрема забезпечення оборонців у місті майже неможлива без втрат серед бійців Сил оборони України.

Він наголошує, наразі ключове завдання для командування Сил оборони України зберегти сили, уникнути оточення та вивести угруповання поступово, протягом двох-трьох місяців. Для цього необхідно терміново посилити нову лінію оборони новими, професійними бригадами, включно з Силами спеціальних операцій, аби не допустити просочування ворога до Мирноградської агломерації.

На думку військовослужбовця, за песимістичним сценарієм, через місяць морально-вольових зусиль оборонців Покровська та Мирнограда все українське угруповання залишиться у цьому секторі в пастці. Оптимістичний сценарій передбачає три місяці оборони за умови негайних дій, але відступ від міст все одно неминучий.

Покровськ: як зупинити наступ ЗС РФ на Донбасі

Дубінка пояснює, що у Кураховому, Великій Новосілці та інших епізодах уперте утримання позицій коштувало життя найдосвідченішим бійцям. Тут ситуація аналогічна. Без вирішення проблем логістики та ворожих дронів утримання позицій неможливе. Необхідно відсунути противника від Родинського й Лимана, аби забезпечити безпечну дорогу, де FPV-дрони не патрулюють кожні 15–20 хвилин. Ворог літає аж до Шевченкового без перешкод.

Він описує ситуацію на трасі, коли ворожі підрозділи вже "заскочують" на дорогу, їх відбивають, але росіяни знову здійснюють напад на трасу.

"За мапою видно: пройти групами неважко, з тими втратами, на які вони не зважають. Треба відсунути *ідарів подалі від Родинського та Червоного Лиману — це остання логістична артерія, і вона під критичним ризиком", — пояснює Фокусу морпіх.

Друга критична потреба для зупинки російського наступу — системна робота по операторах ворожих БПЛА. За словами Дубінки, спеціалізовані підрозділи мають займатися саме цим. Росіяни, виявивши позицію, відразу б'ють тритонним КАБом, тоді як українські батальйони тиждень не можуть знищити одну антену через брак засобів. ГУР і СБУ мають спрямовувати зусилля не на електростанції, а на пілотів. Сотні дронів, витрачених по тилу Росії, могли б тут придушити дронову перевагу ворога, забезпечити логістику, ротацію, вирівнювання лінії зіткнення.

На цьому напрямку головна загроза — не артилерія чи мінування, а саме дрони. Не піхотні штурми, а дронові удари, КАБи, Himars мають працювати на подавлення пілотів.

Нагадаємо, Росія зосередила понад 27 тис. військових біля Покровська, намагаючись оточити місто з півдня та сходу.

Також Фокус писав, що росіяни просунулися на 2–5 км на Запорізькому та Покровському напрямках, наблизившись до трас М-18, Н-08 та селища Покровське, та міста Гуляйполе. ЗСУ стримують наступ локальними контратаками, повертаючи позиції.