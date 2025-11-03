"Ми практично втратили Покровськ": екзаступник міністра оборони вказав на загрози і "брехню" у звітах

Колишній заступник міністра оборони України і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега заявив, що "ми практично втратили" Покровськ. Він вказує на загрозу великих втрат у разі, якщо якнайшвидше не буде віддано наказ про відведення військ.

Дейнега стверджує, що Україна може опинитися у ситуації, коли "діру у фронті нікому латати", й фортифікації, облаштовані українськими військовими, можуть швидко опинитися у ворожих руках. Про це ексзаступник міністра оборони написав на своїй сторінці у Facebook увечері 2 листопада.

Волонтер попереджає, що Сили оборони можуть втратити велику кількість "максимально вмотивованих" десантників та морських піхотинців, якщо не буде вчасно ухвалене рішення щодо відведення військ з Покровська, а також Мирнограда.

"Якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів (про майно на сотні мільйонів я вже мовчу — воно втрачене й шансів на його евакуацію вже немає)", — стверджує Дейнега.

Він також вказав на те, що у зведеннях Генштабу "на гору" передають "все більше брехні", у той час як Україна "практично втратила" Покровськ. Через це, вважає ексзаступник міністра оборони, "немає сенсу" утримувати оборону у Мирнограді.

"Звіти ГШ на гору складаються з кожним днем все більше з брехні. Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить — що Мирноград тримати теж немає сенсу (логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями)", — пояснив Дейнега.

Дейнега також пише, що росіяни це "прекрасно бачать" за допомогою своїх безпілотників, через що він не видає "великої таємниці".

"Це треба зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити", — наголошує волонтер.

Варто зауважити, що росіяни продовжують просуватися у Покровську. Про це зокрема свідчить карта бойових дій від проєкту DeepState: 2 листопада аналітики повідомляли, що за минулу добу ЗС РФ взяли під контроль майже весь населений пункт Троянда і перетнули вулицю Захисників України, атакуючи у напрямку залізничного вокзалу в Покровську.

Журналіст і офіцер Нацгвардії України Юрій Бутусов 2 листопада назвав висадку спецпризначенців ГУР у Покровську "безграмотним рішенням".