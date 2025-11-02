Бутусов назвав висадку десанту спецпризначенців ГУР під Покровськом "безграмотним рішенням"

Журналіст і офіцер Нацгвардії України Юрій Бутусов різко розкритикував дії командування, пов'язані з висадкою групи спецпризначенців ГУР під Покровськом. За його словами, операція, яка викликала хвилю схвальних коментарів у соцмережах, насправді є прикладом "безграмотного тактичного рішення".

Свою думку щодо операції з висадки бійців спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Бутусов висловив у публікації на Facebook 2 листопада.

"Побачив як у соцмережах розганяється хвиля схвальних відгуків, як один генерал послав десант у вигляді двох відділень бійців на околицю напівоточеного міста. Насправді, в тактичному плані у сучасній війні висадка двох відділень бійців на відкритому місці у кілл-зоні, на виду у ворожих дронів - безграмотне тактичне рішення.", — написав він.

За словами журналіста, в умовах сучасної війни такі дії ведуть до невиправданих втрат. По-перше, вважає Бутусов, подолати так звану кіл-зону можна тільки приховано — поза полем спостереження ворожих БПЛА. Будь-який демонстративний рух миттєво фіксують, і по бійцях завдають ударів усіма доступними засобами, включно з керованими авіабомбами.

По-друге, два відділення навіть бійців спецпризначенців не здатні суттєво змінити обстановку в місті, де вже діють цілі бригади противника. У такій ситуації головною проблемою залишається логістичне забезпечення та можливість маневрування тих підрозділів, які перебувають у місті.

По-третє, такі дії створюють небезпечний прецедент: замість об'єктивного розбору помилок і аналізу (after action review) суспільство отримує "піар-картинку" і потік захоплень у соцмережах. Це, на думку Бутусова, підштовхує командирів до повторення ризикованих операцій із невиправданими втратами, про які офіційно не повідомляють.

Нагадаємо, 31 жовтня стало відомо, що спеціальні підрозділи сил Головного управління розвідки почали складну десантну операцію в Покровську. Повідомлялося, що штурмові підрозділи зайшли на територію районів міста, які генерали ЗС РФ уже оголосили "захопленими".

Пізніше з'явилися кадри висадки десанту з гелікоптерів Black Hawk, водночас повідомлялося, що глава ГУР Кирило Буданов особисто керує операцією.

1 листопада в Міноборони РФ заявили, що українські розвідники нібито були знищені. Однак джерела "РБК-Україна" стверджували, що повідомлення про оточення Покровська і знищення десанту ГУР — це чергова брехня окупантів.