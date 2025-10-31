Битва за Покровськ: спецпідрозділи ГУР розпочали складну десантну операцію, — ЗМІ

31 жовтня спеціальні підрозділи сил Головного управління розвідки почали складну десантну операцію у Покровську, де триває серйозна битва за місто.

Штурмові підрозділи та авіація ГУР вже увійшли до тих районів Покровська, які російське військове командування вважало захопленими під власний контроль. Про це увечері повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела у Силах оборони України.

Джерело також повідомило медіа про те, що штурмові підрозділи зайшли на територію районів Покровська, які генерали ЗС РФ оголосили "захопленими". Варто зауважити, що вранці 31 жовтня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, показавши, що російські військові повністю контролюють ще одну ділянку в місті — будинки вздовж вулиць Привольна та Ленінградська на південних околицях.

Відео дня

Як пише видання, вказані райони, куди увійшли спецпідрозділи ГУР, вважаються стратегічно важливими для логістики української армії. До складної десантної операції військові залучили кілька вертольотів.

Також "Суспільне" повідомило, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов перебуває на місці та особисто здійснює керування операцією.

Ситуація у Покровську: що відомо про бої у місті

30 жовтня воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила про "більш ніж критичну" ситуацію у Покровську. За її словами, українські підрозділи заблоковані в районі села Лисівка, Сухий Яр та Новопавлівка.

Український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" 30 жовтня також розповів, що російська армія проривається вглиб Покровська та закріплюється у будівлях. Полонені військовослужбовці ЗС РФ повідомляють, що отримали наказ "зачищати всіх". Водночас противник скаржився на значні втрати через власні обстріли, а також на нальоти українських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня спростував оточення Сил оборони у Покровську, заявивши, що за місто триває серйозна битва.

Нагадаємо, 31 жовтня видання Atlantic Council писало, що бої за Покровськ демонструють головну проблему України у війні з Росією.

У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ 30 жовтня повідомляли, що росіяни хочуть "видати бажане за дійсне" і показали, як знищують ворога у Покровську.