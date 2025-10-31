Зеленський спростував оточення Покровська і розповів, чим закінчиться візит Путіна до міста

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але контрольованою. За місто триває серйозна битва, оскільки Кремль поставив завдання ЗС РФ захопити населений пункт.

Як передає РБК‑Україна, ситуацію на напрямку Зеленський схарактеризував як одну з найскладніших на фронті, зазначивши, що російські війська зосередили близько 170 тисяч особового складу.

"Ситуація на Покровську — вона складна. Ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосереджено ворогів. Це дуже багато. І на ранок я розмовляв з головкомом — змін на Покровському немає", — сказав президент під час брифінгу в Києві у п’ятницю.

Голова держави додав, що Збройні сили продовжують завдавати втрат противнику і утримувати позиції. За його словами, за місто триває "серйозна битва", оскільки російське керівництво поставило завдання захопити Покровськ.

Відео дня

Президент також звернув увагу на інформаційні повідомлення про нібито "оточення" українських військ, нагадавши приклад із Курською операцією.

"Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогами. Пам'ятаєте ситуацію з Курською операцією? Пам'ятаєте, як це все подавалося інформаційно? Було дуже багато різного. Вони тоді заявляли, що в нас 5 чи 8 тисяч людей в оточенні. Але це була брехня", — підкреслив Зеленський.

Окремо президент відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна про намір приїхати до Покровська.

"Путін хоче приїхати до Покровська. Будь ласка. Але всі розуміють, чим усе закінчиться", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що останні тижні на Покровському напрямку зазначаються посиленою активністю російських сил; українські командування відзвітували про значні бойові дії, але наполягають на контролі ситуації й безперервності оборони.

Фокус також писав, як РФ народила метод "інфільтрації", який зараз працює в Покровську.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович пояснив, навіщо Путіну припиняти бої у Покровську і Куп'янську для журналістів.