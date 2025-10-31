Великоднє перемир'я 2.0: навіщо Путіну припиняти бої у Покровську і Куп'янську, — оглядач

30 жовтня у Міноборони РФ заявили про наказ президента Володимира Путіна забезпечити доступ іноземним журналістам у Покровськ, Мирноград і Куп'янськ. Військовий оглядач Денис Попович припустив, що таке рішення очільник Кремля ухвалив через звіт свого Генштабу, але покладатись на обіцянки ЗС РФ про припинення вогню на 6 годин не слід.

"У мене є така підозра, що Путін, який це пропонує, він отримує брехливі звіти від свого командування. І ми чули, що про це казав і (начальник Генштабу ЗС РФ Валерій — ред.) Герасимов, що там є і кільце оточення, він і Куп'янськ в кільце оточення відправив. Хоча в Куп'янську навіть нема натяку на оточення", — зазначив експерт у коментарі "Еспресо" 31 жовтня.

Він підкреслив, що Покровськ та Мирноград принаймні перебувають в кишені, але у Куп'янську подібної ситуації немає. Там присутні російські війська, але місто не перебуває під загрозою оточення.

"Натомість Герасимов про це повідомив, і очевидно, Путін цим скористався. Ну, як же ж, цілий начальник генерального штабу про це каже. Він почав робити такі пропозиції", — припустив Попович.

Він нагадав про так зване Великоднє перемир'я, внаслідок якого ЗС РФ зайняли "сірі" зони та просунулись уперед.

"І, до речі, наслідками цього Великоднього перемир'я і стало просування ворога між Костянтинівкою та Покровськом і утворення цього північного виступу, який потім вилився нам в Добропілля і вилився нам от цю північну сторону напівоточення Покровська та Мирнограда", — наголосив оглядач.

З його слів, нова пропозиція Путіна щодо припинення вогню схожа на Великоднє перемир'я,

"Зараз він очевидно хоче повторити цей досвід, зайняти "сірі" зони, зайняти вигідні позиції", — додав Попович.

Нагадаємо, в українському МЗС застерегли журналістів, наголосивши, що президент РФ Володимир Путін не дотримується своїх обіцянок щодо припинення вогню. Речник Георгій Тихий закликав не допомагати Росії у виправданні злочинів проти працівників ЗМІ.

Аналітики ISW попередили, що Путін запропонував "мікроприпинення вогню", щоб стверджувати, що РФ не перешкоджає мирному процесу, і "помилково зобразити російську перемогу як неминучу".