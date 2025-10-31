"Буревесник" має змусити Захід "схилитися": в ISW розібрали обмін погрозами Путіна і Трампа

В американському Інституті вивчення війни вважають, що президент США Дональд Трамп закликав до випробовувань власної ядерної зброї у відповідь на гучні заяви Кремля щодо ракети "Буревесник" і підводного безпілотника "Посейсдон". Росія випробувала ці системи без ядерних боєголовок, але запевнила світ, що вони можуть змусити "схилитися" перед президентом Володимиром Путіним.

29 жовтня Трамп заявив, що США почнуть випробовувати свою ядерну зброю "на рівних умовах", адже інші країни вже це роблять. У звіті ISW від 30 жовтня йдеться, що найімовірніше йшлося про Росію.

Рішення Вашингтона було ухвалене на тлі заяв з Москви про випробування ракети й безпілотного апарата, здатних нести ядерні боєголовки. РФ випробувала "Буревесник" і "Посейсдон" без них, але наголошувала, що ці системи несуть руйнівні наслідки й є потужною зброєю "судного дня". Росіяни запевняла, що їхня зброя не має рівних і має змусити Захід "схилитися" перед Путіним.

Трамп не уточнив, США випробовуватимуть боєголовки чи системи їх доставлення. Проте російські чиновники заявляли, що Вашингтон почне випробовувати ядерні боєголовки. Вони стверджують, що в такому разі РФ матиме "вільні руки" для випробування й власної зброї.

Інші основні висновки аналітиків:

Путін вперше запропонував "мікроприпинення вогню" у Куп'янську, Мирнограді та Покровську. Ймовірно, це зроблено, щоб стверджувати, що Росія не перешкоджає мирному процесу, а також щоб підкреслити заявлені здобутки своїх військ і "помилково зобразити російську перемогу як неминучу".

Сили оборони просунулися на півночі Сумської області, а ЗС РФ — поблизу Сіверська, Покровська та Гуляйполя.

Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ вже над Балтійським морем вдруге за три дні. В обох випадках російські літаки рухались без зареєстрованих планів польотів або активних транспондерів, але повітряний простір Польщі не порушували.

Кремль використовує розгортання активних резервістів для захисту критичної інфраструктури в тилу. Мета Москви — створити умови для мобілізації активних резервістів у зону бойових дій в майбутньому, в тому числі на території України, а також посилити оборону інфраструктури. У Корелії заявили про формування "добровольчих загонів" з призовників, які повертаються з обов'язкової військової служби. За оцінкою ISW, неактивні резервісти, які охороняють кордон Корелії, "отримають цінні знання для використання в можливій майбутній війні між НАТО та Росією".

Нагадаємо, 30 жовтня у Міноборони Росії заявили, що президент Володимир Путін наказав забезпечити проїзд іноземним журналістам у "райони блокування українських військ". ЗС РФ готові припинити бойові дії у Покровську, Мирнограді і Куп'янську на 5-6 годин.

Речник МЗС Георгій Тихий закликав не довіряти пропозиціям Путіна щодо "коридорів". З його слів, це може допомагати РФ у виправдовування агресії й провокацій проти медіа. Тихий наголосив, що очільник Кремля ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню.