Росія створює "коридори" для ЗМІ у зоні бойових дій: у МЗС України попередили про ризики для журналістів

Речник МЗС України закликав журналістів не довіряти пропозиціям президента РФ Володимира Путіна щодо "коридорів" для доступу у зону бойових дій. Він наголосив, що такі ініціативи мають на меті лише продовження війни та не гарантують безпеки.

На своїй сторінці у соціальній мережі X речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий написав, що на власному досвіді бачив наслідки подібних пропозицій ще під час Іловайської трагедії 29 серпня 2014 року. Речник пояснив, що будь-які спроби журналістів користуватися "коридорами" можуть допомагати Росії виправдовувати її агресію та провокації проти медіа.

"Єдина мета Путіна — продовжити війну. І він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати його злочини через російські провокації проти журналістів", — йдеться в дописі.

Відео дня

Публікація речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого Фото: Скриншот

Також він підкреслив, що поїздки на окуповані Росією території без дозволу української влади є порушенням законодавства та міжнародного права, і можуть мати серйозні репутаційні та правові наслідки для журналістів.

"Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки. Ми уважно стежимо за подіями", — зауважив посадовець.

Путін наказав пустити ЗМІ у районах бойових дій — що відомо

Нагадаємо, що 30 жовтня Міністерство оборони РФ заявило про отримання наказу від президента Путіна забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, зокрема й українських, до районів блокування українських військ у містах Покровськ, Мирноград і Куп'янськ. За даними російського відомства, командування нібито готове тимчасово припинити бойові дії на 5–6 годин та організувати "коридори" для в’їзду й виїзду медіа за умови гарантій безпеки для журналістів і військових.

Також Фокус писав, що, як пояснив головнокомандувач ЗСУ, збройні сили Російської Федерації не заблокували підрозділи Сил оборони у двох агломераціях на сході України, в Куп'янську та Покровську. За його словами, інформація про начебто "блокування" цих напрямків — це російська пропаганда