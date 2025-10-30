Россия создает "коридоры" для СМИ в зоне боевых действий: в МИД Украины предупредили о рисках для журналистов

Представитель МИД Украины призвал журналистов не доверять предложениям президента РФ Владимира Путина по "коридорам" для доступа в зону боевых действий. Он отметил, что такие инициативы имеют целью лишь продолжение войны и не гарантируют безопасности.

На своей странице в социальной сети X спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий написал, что на собственном опыте видел последствия подобных предложений еще во время Иловайской трагедии 29 августа 2014 года. Спикер пояснил, что любые попытки журналистов пользоваться "коридорами" могут помогать России оправдывать ее агрессию и провокации против медиа.

"Единственная цель Путина — продолжить войну. И он никогда не придерживался ни одного из своих обещаний о прекращении огня. Не помогайте ему оправдывать его преступления через российские провокации против журналистов", — говорится в заметке.

Публикация спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого Фото: Скриншот

Также он подчеркнул, что поездки на оккупированные Россией территории без разрешения украинских властей являются нарушением законодательства и международного права, и могут иметь серьезные репутационные и правовые последствия для журналистов.

"Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за событиями", — отметил чиновник.

Путин приказал пустить СМИ в районах боевых действий — что известно

Напомним, что 30 октября Министерство обороны РФ заявило о получении приказа от президента Путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе и украинских, в районы блокирования украинских войск в городах Покровск, Мирноград и Купянск. По данным российского ведомства, командование якобы готово временно прекратить боевые действия на 5-6 часов и организовать "коридоры" для въезда и выезда медиа при условии гарантий безопасности для журналистов и военных.

Также Фокус писал, что, как пояснил главнокомандующий ВСУ, вооруженные силы Российской Федерации не заблокировали подразделения Сил обороныв двух агломерациях на востоке Украины, в Купянске и Покровске. По его словам, информация о якобы "блокировании" этих направлений — это российская пропаганда