ВС РФ готовы прекратить бои на 6 часов: Путин приказал пустить СМИ в Покровск и Купянск

В Министерстве обороны РФ заявили, что получили приказ от президента Владимира Путина по обеспечению проезда журналистам. Оккупанты якобы готовы остановить бои в определенных районах Донецкой и Харьковской областей.

Путин якобы приказал "обеспечить беспрепятственный проезд" иностранным журналистам, в том числе украинским. Вражеское министерство указало как условие "обращение к командованию ВСУ" и уточнило, что речь идет о возможности посещения "районов блокирования украинских войск" в городах Покровск, Мирноград и Купянск. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном 30 октября.

"Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в указанных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих", — заверили в российском Минобороны.

На момент публикации материала в Генеральном штабе ВСУ не реагировали на заявление из Москвы.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что информация о "блокировании" сил в Покровске и Купянске — это вражеская пропаганда. Он сообщил, что в города направили больше операторов БПЛА, чтобы они искали укрытие россиян, которым удалось просочиться и накопиться, постоянно перемещаясь.

В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ показали, как уничтожают оккупантов в Покровске. Командование отметило, что по состоянию на 30 октября об окружении города речь не идет, а Россия "хочет выдать желаемое за действительное".

Министр внутренних дел Игорь Клименко 29 октября также опроверг заявление из Кремля об окружении ВСУ в Купянске. Он заявил, что в городе продолжают работать украинские подразделения и ситуация стабилизирована.