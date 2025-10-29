Путин заявил об окружении ВСУ в Купянске: появилась реакция МВД (видео)

Информация об окружении украинских войск в Купянске российскими оккупантами, о чем заявил утром глава Кремля Владимир Путин, не соответствует действительности.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко опроверг слова российского президента.

"Я могу сказать, в этом случае мы можем верить заявлениям Генерального штаба Украины. Наших действительно много там подразделений работает вокруг Купянска. На сегодняшний день, я считаю, что ситуация стабилизирована, и я надеюсь, что наши Силы безопасности и обороны смогут все сделать, чтобы Купянск не был захвачен", – заявил он во время брифинга в Харьковской областной военной администрации.

Командование Группировки Объединенных сил подтверждает слова Клименко.

"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах. Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты", – заявили военные в ответ на слова главы Кремля по поводу ситуации в Купянске.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 26 октября опроверг информацию о якобы окружении до 5 тысяч украинских военных в районах Купянска и Покровска. Он назвал эти сообщения полной дезинформацией, распространяемой Кремлем с целью вызвать панику и создать иллюзию победы России, в частности среди американской аудитории.

В свою очередь глава ХОВА Олег Синегубов констатирует, что гуманитарная ситуация в городе остается очень сложной из-за отсутствия централизованного водо-, электро- и газоснабжения. Враг постоянно обстреливает ремонтные бригады, не разрешая проводить восстановительные работы.

ВС РФ продолжают уничтожать Купянск Фото: Соцсети

"В настоящее время в городе находится около 650 человек. Каждую заявку на эвакуацию пытаемся выполнить в течение суток силами Нацполиции и наших военных. В целом на Купянском направлении остается более 3800 человек, еще 947 – на Боровском", – отметил чиновник.

Ранее ветеран и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Вооруженные силы РФ проникли в Покровск и Купянск и ведут уличные бои.