Путін заявив про оточення ЗСУ в Куп'янську: з'явилася реакція МВС (відео)

Інформація про оточення українських військ у Куп'янську російськими окупантами, про що заявив уранці глава Кремля Володимир Путін, не відповідає дійсності.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко спростував слова російського президента.

"Я можу сказати, в цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наших дійсно багато там підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогоднішній день, я вважаю, що ситуація стабілізована, і я сподіваюся, що наші Сили безпеки і оборони зможуть все зробити, щоб Куп'янськ не був захоплений", — заявив він під час брифінгу в Харківській обласній військовій адміністрації.

Командування Угруповання Об'єднаних сил підтверджує слова Клименка.

"У Куп'янську та його околицях точаться важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватися в північній частині міста. Утім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою і фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях. Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вимушений виставляти себе на посміховисько та повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти", — заявили військові у відповідь на слова очільника Кремля з приводу ситуації в Куп'янську.

Відео дня

Президент України Володимир Зеленський ще 26 жовтня спростував інформацію про нібито оточення до 5 тисяч українських військових у районах Куп'янська та Покровська. Він назвав ці повідомлення цілковитою дезінформацією, поширюваною Кремлем з метою викликати паніку та створити ілюзію перемоги Росії, зокрема серед американської аудиторії.

Своєю чергою голова ХОВА Олег Синєгубов констатує, що гуманітарна ситуація в місті залишається дуже складною через відсутність централізованого водо-, електро- та газопостачання. Ворог постійно обстрілює ремонтні бригади, не дозволяючи проводити відновлювальні роботи.

ЗС РФ продовжують знищувати Куп'янськ Фото: Соцсети

"Наразі в місті перебуває близько 650 осіб. Кожну заявку на евакуацію намагаємося виконати протягом доби силами Нацполіції та наших військових. Загалом на Куп'янському напрямку залишається понад 3800 осіб, ще 947 — на Борівському", — зазначив чиновник.

Раніше ветеран і колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що Збройні сили РФ проникли в Покровськ і Куп'янськ і ведуть вуличні бої.