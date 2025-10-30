"Враг хочет выдать желаемое за действительное": в ВСУ показали уничтожение оккупантов в Покровске (видео)

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ продемонстрировали, как наносят потери врагу в Покровске. Военные сообщили, что погода мешает работе, но россияне не закрепляются в районах города.

По состоянию на 11:00 30 октября украинские силы продолжают оборонительную операцию в Покровске, куда удалось инфильтрироваться и скопиться ВС РФ. Защитники наращивают ресурсы для поиска и уничтожения вражеских бойцов, в частности увеличивается количество беспилотных систем. Об этом заявила пресс-служба 7-го корпуса в Telegram.

За минувшие сутки в Покровске уничтожили 13 захватчиков. Четырех из них ликвидировали вблизи стелы, расположенной на въезде в город в северо-западной части. В ДШВ пожаловались, что работу в последние дни осложняют неблагоприятные погодные условия. Туман и дождь снижали эффективность воздушной разведки.

"После длительной тишины россияне возобновили на нашем направлении "тактику флагштоков" — установление своих "тряпок" с распространением соответствующих видео в соцсетях. Применение этого примитивного инструмента ИПСО вместе с ложными заявлениями об окружении города со стороны вражеских политических элементов — лишь демонстрация того, что враг хочет выдать желаемое за действительное", — отметило командование.

В корпусе проинформировали, что бойцы ВС РФ не закрепляются в районах города, а периодически перемещаются, в частности переодеваясь в гражданскую одежду. Логистика в Покровске затруднена, потому что в небе — значительное количество российских FPV-дронов, но возможна.

"Противник активен и в районе Мирнограда. Если Покровск враг атакует преимущественно пехотой, то возле Мирнограда — использует как инфильтрацию на нескольких направлениях обороны, так и открытое применение бронетехники", — отметила пресс-служба,

Военные рассказали, что на днях оккупанты совершили очередной механизированный штурм, в результате которого потеряли:

5 единиц бронетехники;

2 автомобиля;

по меньшей мере 14 оккупантов, и 8 из них — в окрестностях Мирнограда.

"Силы обороны продолжают работу по выявлению и уничтожению остатков оккупантов", — добавили в ДШВ.

Напомним, военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что украинская пехота заблокирована в Покровске. По ее словам, ВС РФ пытаются разделить город на две части, но заявления о почти полном контроле ложные.

Аналитик проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что диверсантов ВС РФ можно отбросить, если Силы обороны применят тактику, как было в Доброполье. Он подчеркнул, что о захвате речь пока не идет, но в Покровске образовалась "серая зона".