"Ворог хоче видати бажане за дійсне": у ЗСУ показали знищення окупантів у Покровську (відео)

У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ продемонстрували, як завдають втрат ворогу у Покровську. Військові повідомили, що погода заважає роботі, але росіяни не закріплюються у районах міста.

Станом на 11:00 30 жовтня українські сили продовжують оборонну операцію в Покровську, куди вдалося інфільтруватися й накопичитися ЗС РФ. Захисники нарощують ресурси для пошуку і знищення ворожих бійців, зокрема збільшується кількість безпілотних систем. Про це заявила пресслужба 7-го корпуса у Telegram.

За минулу добу у Покровську знищили 13 загарбників. Чотирьох з них ліквідували поблизу стели, розташованої на вʼїзді до міста в північно-західній частині. У ДШВ поскаржились, що роботу в останні дні ускладнюють несприятливі погодні умови. Туман і дощ знижували ефективність повітряної розвідки.

"Після тривалої тиші росіяни відновили на нашому напрямку "тактику флагштоків" – встановлення своїх "ганчірок" з розповсюдженням відповідних відео у соцмережах. Застосування цього примітивного інструменту ІПСО разом з неправдивими заявами про оточення міста з боку ворожих політичних елементів – лише демонстрація того, що ворог хоче видати бажане за дійсне", — наголосило командування.

У корпусі проінформували, що бійці ЗС РФ не закріплюються в районах міста, а періодично переміщуються, зокрема перевдягаючись у цивільний одяг. Логістика у Покровську ускладнена, тому що у небі — значна кількість російських FPV-дронів, але можлива.

"Противник активний і в районі Мирнограду. Якщо Покровськ ворог атакує переважно піхотою, то біля Мирнограду – використовує як інфільтрацію на декількох напрямках оборони, так і відкрите застосування бронетехніки", — зазначила пресслужба,

Військові розповіли, що днями окупанти здійснили черговий механізований штурм, в результаті якого втратили:

5 одиниць бронетехніки;

2 автомобілі;

щонайменше 14 окупантів, і 8 з них – на околицях Мирнограду.

"Сили оборони продовжують роботу із виявлення та знищення залишків окупантів", — додали у ДШВ.

Нагадаємо, воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила, що українська піхота заблокована у Покровську. З її слів, ЗС РФ намагаються розділити місто на дві частини, але заяви про майже повний контроль неправдиві.

Аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий розповів, що диверсантів ЗС РФ можна відкинути, якщо Сили оборони застосують тактику, як було у Добропіллі. Він підкреслив, що про захоплення наразі не йдеться, але у Покровську утворилась "сіра зона".