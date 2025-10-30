ЗС РФ "творять хаос" в Покровську: як ЗСУ можуть врятувати місто, — аналітик (відео)

Диверсійні підрозділи Збройних сил Російської Федерації можна відкинути з Покровська, якщо застосувати тактику Збройних сил України у Добропіллі, пояснив аналітик. Росіяни заполонили місто, влаштовують засідки, перерізають логістику. Противник фіксується точково і не закріпився, і тому поки не говорять про окупацію, але є "сіра зона". Між виступами цієї зони — п'ять кілометрів.

Росіяни кілька місяців шукали слабке місце в обороні Покровська і врешті його знайшли у районі населеного пункту Звірове, розповів аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий. На сьогодні місто інфільтроване росіянами, не ясно, де саме вони ховаються, і підрозділи ЗСУ під час ротації наштовхуються на них у найнеочікуваніших місцях, сказав аналітик. З його слів, Покровськ ще можна врятувати, але для цього потрібні не спецпризначенці, а ціла бригада Сил оборони з усім озброєнням.

ЗС РФ у Покровську - аналітик про плану порятунку міста

Щоб вибити противника з району залізниці у центрі, командування ЗСУ запросило групу спецпризначенців, пояснив аналітик. Спецпризначенці вибили диверсантів, але це не вплинуло на інших росіян, як "розповзлись" по місту і заважають логістиці, ротації, відведенню підрозділів ЗСУ. Щоб врятувати Покровськ, потрібно діяти як під час пориву РФ під Добропіллям — спершу заблокувати, потім — знищити, вважає представник DeepState.

Відео дня

"Необхідно завести сильніші й стабільні сили для того, щоб здійснювати блокування, а потім, відповідно, вже проводити зачистку тих наявних сил, які не можуть нічого зробити для того, щоб якось повернутися, вижити", — пояснив Погорілий.

Аналітик зауважив, що ймовірним слабким місцем оборони Покровська було те, що командир підрозділу ЗСУ, який перебував на ділянці у Звіровому, не інформував командування про реальну ситуацію. Наприклад, запевняв, що контролює позиції, а насправді — вже ні. Згодом до прориву у Звіровому додалось Шевченко, Котлине і залізнична колія поруч з Котлиним. На росіян наштовхуються підрозділи РЕБ, мінометники, артилеристи, піхотинці, додав Погорілий. Значна частина Покровська на карті позначена сірим кольором, а не червоним, оскільки ЗС РФ помічені у тій місцевості, але ще не закріпились. Єдина точна підконтрольна росіянам ділянка — на крайній південній околиці: росіяни там вільно переміщуються, а українських бійців — немає.

"Вони просто хаотично рухаються, знову ж таки здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність. В першу чергу, здійснюють засідки, вступаючи в бої з тиловими позиціями, і творять просто хаос в місті, поглинаючи його", — сказав він.

Особлива ситуація склалась у Мирнограді, сказав Погорілий. У міста розширюється сіра зона на околицях, ЗС РФ тиснуть на населені пункти з трьох боків — півночі, сходу та півдня (Промінь, Московське, Миролюбівка, Новоекономічне, Красний Лиман, Рівне, Родинське).

"Якщо втратиться Покровськ, то можна сказати, що [ЗС РФ] заберуть Мирноград, навіть не бувши там", — пояснив експерт.

ЗС РФ у Покровську — деталі

На оновленій карті DeepState станом на ранок 30 жовтня бачимо розширення червоної зони у район Першого Травня. Орієнтовне просування РФ — на відстань близько 1,7 км. Крім того, можна виміряти відстань між "зубцями" сірої зони, яка на три чверті охоплює Покровськ — це 5 км. Глибина "кишені", на "дні" якої розташований Мирноград та бійці ЗСУ, які тримають там оборону, — близько 11-12 км.

ЗС РФ у Покровську - чи перебувають ЗСУ в оточенні станом на 29 жовтня Фото: DeepState

Зазначимо, 29 жовтня Фокус наводив думку експерта та політолога Дмитра Снєгирьова щодо ситуації у Покровську. З його слів, ЗС РФ інфільтруються у місто та створюють "малі котли" для підрозділів ЗСУ, які тримають оборону. Щодо "котлів" також висловилась кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко: з її слів, у районі села Сухий Яр під Мирноградом заблоковано групу українських військових, які не можуть звідти вибратись і потребують допомоги.

Нагадуємо, 30 жовтня військовий рух "Атеш" розповів про можливе усунення з посади начштабу ЗС РФ Валерія Герасимова: причина звільнення пов'язана з Покровськом.