Герасимова можуть прибрати з посади начальника Генштабу ЗС РФ: чим незадоволений Путін

Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал Валерій Герасимов може бути відправлений у відставку в разі провалу російської наступальної операції під Покровськом у Донецькій області.

За даними партизанського руху "АТЕШ", що діє в структурах ЗС РФ, у Кремлі вкрай незадоволені результатами Герасимова і тим, як він представляє ситуацію на фронті у своїх доповідях. Зокрема, йдеться про його нещодавню заяву про "оточення" українських військ під Покровськом — ці заяви зазнавали критики навіть з боку російських експертів і військових блогерів.

За інформацією джерел, Володимир Путін поставив Герасимову конкретний термін — захопити Покровськ до середини листопада. Цей наказ розглядається як "остання можливість" для генерала зберегти свій пост.

"На тлі цього ультиматуму на Покровському напрямку фіксується різке посилення "м'ясозакидання". Командування кидає в самовбивчі атаки величезні хвилі особового складу, щоб встигнути виконати наказ за всяку ціну", — пише "АТЕШ".

Також повідомляється, що найімовірнішим наступником Герасимова називають генерал-полковника Віктора Позніхіра, одного із заступників начальника Генштабу РФ. З 2016 року він регулярно представляє Генеральний штаб РФ на офіційних брифінгах Міністерства оборони, зокрема з питань протиракетної оборони, міжнародної військової безпеки та аналізу дій США і НАТО. Раніше Позніхір обіймав посаду першого заступника начальника Головного оперативного управління.

Генерал-полковник ЗС РФ Віктор Позніхір Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, глава російського генштабу Валерій Герасимов відзвітував перед Путіним, що угруповання військ "Центр" завершило оточення ЗСУ в районі Покровська і Мирнограда. Однак 28 жовтня речник угруповання військ "Схід" ЗСУ пояснив, що росіяни зайшли на околиці Покровська і штурмують Мирноград.

Українські військовослужбовці, які тримають оборону на Покровському напрямку розповіли, що фізичного "котла" в районі агломерації немає, проте ситуація залишається вкрай небезпечною через тотальний контроль дронів над усіма шляхами доступу до міста.