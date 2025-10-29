Покровськ не оточений, але дрони ЗС РФ контролюють усі виходи, — BBC

Командування Збройних сил Російської Федерації стверджує, що Покровськ нібито перебуває під їхнім контролем, а підрозділи Збройних сил України — в оточенні, написало BBC. Однак українські захисники спростовують цю інформацію, хоча й підтверджують, що ситуація в місті досить складна.

Український військовослужбовець 155-ї бригади Артем Прибильнов в інтерв'ю BBC спростував заяви російського командування про повне оточення українських сил у районі Покровська.

За його словами, фізичного "котла" немає, проте ситуація залишається вкрай небезпечною через тотальний контроль дронів над усіма шляхами доступу до міста.

Боєць зазначає, що війна стала високотехнологічною, і якщо під час попередніх наступальних дій росіян шляхи відходу існували, то тепер точки виходу контролюються ворожими БПЛА, що є "надзвичайно небезпечним".

"Можливо, саме тому росіяни стверджують, що оточили Покровськ, хоча фізичного оточення міста немає?" — припустив Прибильнов.

Ситуація в Покровську: офіційні коментарі

Покровськ залишається стратегічним вузлом, що забезпечує постачання Східного фронту і оборону таких ключових міст, як Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівка. Автори публікації зазначають, що втрата контролю над цим напрямком може суттєво ускладнити логістику українських військ на всій Донецькій ділянці. Загалом російські війська ведуть скоординований наступ на сході України і намагаються закріпитися в Покровську, написало BBC.

Зазначимо, що 28 жовтня президент України Володимира Зеленського в бесіді з журналістами сказав, що чисельність російських підрозділів на Покровському напрямку перевищує українські сили у вісім разів. Але попри це, російські війська ще не досягли заявлених цілей.

"Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок [кинути сили у співвідношенні] один до восьми. Ви уявіть собі, скільки там у росіян сил. Але при цьому планованого результату в них немає. На мій погляд, такого результату, який вони можуть продати американцям, у них немає. Вони ж показують їм карти вже із захопленим Покровськом, розповідають, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. Це просто брехня", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави також заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну не потрібна угода з Україною і він робитиме все, щоб не зустрічатися з українським лідером. Водночас Україна дотримується в дипломатії колишньої позиції.

"Ми йдемо до дипломатії тільки з позиції, де ми стоїмо. Ми не будемо виходити з тієї чи іншої частини нашої держави", — наголосив Зеленський.

Раніше Фокус писав про ситуацію в Покровську: боєць ЗСУ з позивним "Борошняний" розповів про позицію в центрі міста, яку важливо утримають для контролю над містом.