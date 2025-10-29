Покровск не окружен, но дроны ВС РФ контролируют все выходы, — BBC

Командование Вооруженных сил Российской Федерации утверждает, что Покровск будто бы находится под их контролем, а подразделения Вооруженных сил Украины находятся в окружении, написало BBC. Однако украинские защитники опровергают эту информацию, хотя и подтверждают, что ситуация в городе весьма сложная.

Украинский военнослужащий 155-й бригады Артем Прибыльнов в интервью BBC опроверг заявления российского командования о полном окружении украинских сил в районе Покровска.

По его словам, физического "котла" нет, однако ситуация остается крайне опасной из-за тотального контроля дронов над всеми путями доступа к городу.

Боец отмечает, что война стала высокотехнологичной, и если в ходе предыдущих наступательных действий россиян пути отхода существовали, то теперь точки выхода контролируются вражескими БПЛА, что является "чрезвычайно опасным".

"Возможно, именно поэтому россияне утверждают, что окружили Покровск, хотя физического окружения города нет?" — предположил Прибыльнов.

Ситуация в Покровске: официальные комментарии

Покровск остается стратегическим узлом, обеспечивающим снабжение Восточного фронта и оборону таких ключевых городов, как Краматорск, Славянск и Константиновка. Авторы публикации отмечают, что потеря контроля над этим направлением может существенно осложнить логистику украинских войск на всем Донецком участке. В целом российские войска ведут скоординированное наступление на востоке Украины и пытаются закрепиться в Покровске, написало BBC.

Отметим, что 28 октября президент Украины Владимира Зеленского беседе с журналистами сказал, что численность российских подразделений на Покровском направлении превышает украинские силы в восемь раз. Но несмотря на это, российские войска еще не достигли заявленных целей.

"Они на Покровск отдали такие силы, что Украина не может на одно направление [бросить силы в соотношении] один к восьми. Вы представьте себе, сколько там у русских сил. Но при этом планируемого результата у них нет. На мой взгляд, такого результата, который они могут продать американцам, у них нет. Они же показывают им карты уже с захваченным Покровском, рассказывают, как они на Днепровщине стоят, как они захватили 90% востока Украины. Это просто ложь", — заявил Зеленский.

Напомним, глава государства также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не нужна сделка с Украиной и он будет делать все, чтобы не встречаться с украинским лидером. Вместе с тем Украина придерживается в дипломатии прежней позиции.

"Мы идем к дипломатии только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Фокус писал о ситуации в Покровске: боец ВСУ с позывным "Мучной" рассказал о позиции в центре города, которую важно удержат для контроля над городом.