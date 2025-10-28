"Мы не будем выходить": Украина готова к переговорам только по линии фронта, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что лидеру РФ Владимиру Путину не нужна сделка с Украиной. Он сообщил, что сейчас главной целью россиян является Покровск, и туда враг перебрасывает свои силы.

"Мы идем к дипломатии только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства (...) Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна", — заявил президент во время общения с журналистами, как передали в "Телеграф" 28 октября.

Об украинском оружии

Зеленский сообщил, что до конца года Украина рассчитывает выпускать 500-800 дронов-перехватчиков в сутки. При этом в армии не хватает операторов, которые могут работать с такими БПЛА.

Кроме того, уже 90-95% дальнобойных поражений РФ осуществляются с помощью оружия собственного производства. Из европейских вооружений Силы обороны используют "только Storm Shadow в нормальном количестве и в меньшем количестве SCALP".

Відео дня

О ситуации на фронте

Украинский лидер проинформировал, что Покровск остается главной целью ВС РФ. В разных локациях города фиксируют около 200 оккупантов. Однако когда они открывают огонь, их находят и ликвидируют.

"Операции в Доброполье и Покровске дали значительные потери РФ. По восточному фронту взято 2200 пленных — это за более чем 6 месяцев 2025 года", — отметил Зеленский.

Он передал, что на Сумском направлении украинские силы имели успехи — продвинулись на 700 метров. Президент оценил наступление в Сумской и Харьковской областях как маловероятное. Он пояснил, что России не хватает ресурсов, ведь усилия перебазируются на Покровск.

Об отопительном сезоне

Зеленский заверил, что уже 28 октября в Украине стартует отопительный сезон. Он подчеркнул, что Киев уже нашел примерно 70% нужных средств на импорт газа.

Напомним, в The Financial Times сообщили, что президент РФ Владимир Путин приказал захватить Покровск до середины ноября 2025 года. По данным СМИ, россиянам облегчило продвижение то, что в украинских передовых бригадах не хватает людей.

Также президент Владимир Зеленский рассказал, что объекты РФ уже попадали под удар украинской ракеты "Фламинго". По его словам, ракета работала в комплексе с другим средством поражения — с дроном-ракетой "Рута".