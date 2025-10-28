Ракета "Фламинго" имела боевое применение, но действовала не сама: что помогло бить по РФ, — Зеленский

Объекты Российской Федерации уже попадали под удар украинской ракеты "Фламинго", и таких ударов будет больше, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Выяснилось, что ракета работала в комплексе с другим средством поражения — с дроном-ракетой "Рута". Ранее глава государства говорил о совместной работе с другим оружием Сил обороны.

Украина планирует масштабировать применение ракет "Фламинго" до конца 2025 года, сказал президент во время встречи с медиа. "Суспільне" опубликовало основные тезисы Зеленского, который, среди прочего, затронул еще вопрос изготовления зенитных дронов, которых нужно еще большее количество, а операторов не хватает.

Встреча Зеленского с медиа состоялась днем 28 октября. По словам президента, "Фламинго" использовали неоднократно и был "действенный результат". При этом не уточнялось, по каким именно целям били эти крылатые ракеты и на каком ориентировочном расстоянии они располагались. Относительно "масштабирования", то глава государства сказал, что оно будет "серьезным".

Президент также высказался относительно темпов изготовления зенитных дронов. Выяснилось, сейчас заключаются контракты, которые дадут возможность увеличить объемы до 500-800 дронов-перехватчиков, сбивающих российские дроны-камикадзе "Шахед". Кроме того, в этом контексте есть новая проблема — не хватает операторов. Еще один тезис Зеленского касался авиации. Он заявил, что авиапарк обновят 250 современных истребителей Rafal, Gripen, F-16: на данном этапе идут переговоры и заключаются контракты.

Ракета "Фламинго" — детали вооруженной программы Украины

"Фламинго" — украинская крылатая ракета, о которой стало известно в августе 2025 года. Компания-производитель Fire Point сообщила, что FP-5 "Фламинго" способна пролететь 3 тыс. км на дозвуковой скорости (до 950 км/ч), а вес средства поражения — 1 тонна.

"Рута" — ракета-дрон, которую Украина представила в конце 2024 года. Зеленский заявил, что состоялись успешные применения "Руты": дальность до 300 км, скорость — до 800 км/ч.

Отметим, 10 октября президент Зеленский сообщил о совместном применении ракеты "Фламинго" и бывшей противокорабельной ракеты "Нептун" ВМС ВСУ. Глава государства заверил, что удары были эффективными и состоялись, вероятно, на предыдущей неделе (29 сентября-5 октября). Тогда же выяснилось, что ракета-дрон "Паляница" била по складам боеприпасов ВС РФ, а "Рута" — по морской платформе, расположенной в 250 км.

Между тем в октябре народный депутат Юрий Костенко заявил, что Украина не получит обещанных 3 тыс. ракет "Фламинго", поскольку производители озвучили нереалистичные планы. Кроме того, же вопрос к оплате: не ясно, как оплатить средство поражения, единица которого стоит около 500 тыс. долл. 27 октября появилось объяснение Зеленского, который заверил, что деньги будут и их нашли прямо в украинском бюджете, потому что партнеры средств не выделили. По словам президента, были также определенные технологические проблемы с "Фламинго", с которыми компания-производитель уже справилась.

Напоминаем, 28 октября появилась публикация медиа The New York Times, в которой озвучили детали производства дронов FP-1, стоящие 58 тыс. долл. и достающих на расстояние 1350 км с БЧ 40 кг.