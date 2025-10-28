Ракета "Фламінго" мала бойове застосування, але діяла не сама: що допомогло бити по РФ, — Зеленський

Об'єкти Російської Федерації вже потрапляли під удар української ракети "Фламінго", і таких ударів буде більше, заявив президент України Володимир Зеленський. З'ясувалось, що ракета працювала в комплексі з іншим засобом ураження — з дроном-ракетою "Рута". Раніше голова держави говорив про спільну роботу з іншою зброєю Сил оборони.

Україна планує масштабувати застосування ракет "Фламінго" до кінця 2025 року, сказав президент під час зустрічі з медіа. "Суспільне" опублікувало основні тези Зеленського, який, серед іншого, зачепив ще питання виготовлення зенітних дронів, який потрібна ще більша кількість, а операторів не вистачає.

Зустріч Зеленського з медіа відбулось вдень 28 жовтня. Зі слів президента, "Фламінго" використовували неодноразово і був "дієвий результат". При цьому не уточнювалось, по яких саме цілях били ці крилаті ракети і на якій орієнтовній відстані вони розташовувались. Щодо "масштабування", то голова держави сказав, що воно буде "серйозним".

Президент також висловився щодо темпів виготовлення зенітних дронів. З'ясувалось, зараз укладаються контракти, які дадуть можливість збільшити обсяги до 500-800 дронів-перехоплювачів, які збивають російські дрони-камікадзе "Шахед". Крім того, у цьому контексті є ще одна проблема, — не вистачає операторів. Ще одна теза Зеленського стосувалась авіації. Він заявив, що авіапарк оновлять 250 сучасних винищувачів Rafal, Gripen, F-16: на цьому етапі ідуть переговори та укладаються контракти.

Ракета "Фламінго" — деталі збройної програми України

"Фламінго" — українська крилата ракета, про яку стало відомо у серпні 2025 року. Компанія-виробник Fire Point повідомила, що FP-5 "Фламінго" здатна пролетіти 3 тис. км на дозвуковій швидкості (до 950 км/год), а вага засобу ураження — 1 тонна.

"Рута" — ракета-дрон, яку Україна презентувала наприкінці 2024 року. Зеленський заявив, що відбулись успішні застосування "Рути": дальність до 300 км, швидкість — до 800 км/год.

Зазначимо, 10 жовтня президент Зеленський повідомив про спільне застосування ракети "Фламінго" та колишньої протикорабельної ракети "Нептун" ВМС ЗСУ. Голова держави запевнив, що удари були ефективними й відбулись, ймовірно, протягом попереднього тижня (29 вересня-5 жовтня). Тоді ж з'ясувалось, що ракета-дрон "Паляниця" била по складах боєприпасів ЗС РФ, а "Рута" — по морській платформі, розташованій за 250 км.

Тим часом у жовтні народний депутат Юрій Костенко заявив, що Україна не отримає обіцяних 3 тис. ракет "Фламінго", оскільки виробники озвучили нереалістичні плани. Крім того, ж питання до оплати: не ясно, як оплатити засіб ураження, одиниця якого коштує близько 500 тис. дол. 27 жовтня з'явилось пояснення Зеленського, який запевнив, що гроші будуть і їх відшукали прямо в українському бюджеті, бо партнери коштів не виділили. Зі слів президента, були також певні технологічні проблеми з "Фламінго", з якими компанія-виробник вже впоралась.

Нагадуємо, 28 жовтня з'явилась публікація медіа The New York Times: озвучили деталі виробництва дронів FP-1, які коштують 58 тис. дол. та дістають на відстань 1350 км з БЧ 40 кг.