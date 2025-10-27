Проблеми з виробництвом ракет "Фламінго": чи є гроші та чи працює виробництво, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визнав проблеми з виробництвом ракет Фламінго. У розмові з медіа глава держави пояснив, що проблеми з озброєнням розв'яжуть до кінця 2025 року.

Український уряд виділив кошти на проблеми з виробництвом ракет Фламінго, сказала в ефірі ТСН телеведуча Алла Мазур з посиланням на телефонну розмову із Зеленським. Президент повідомив, що військові задоволені результатами випробувань нової української зброї, і незабаром виробник виконає державне замовлення у повному обсязі.

Проблеми з виробництвом ракет Фламінго — що сказав Зеленський про ракети

Алла Мазур повідомила, що мала телефонну розмову із Зеленським та переповіла короткий зміст: аудіозапис не оприлюднювався. Пролунало дві тези щодо того, чому з'явились проблеми з виробництвом ракет Фламінго. Одна з озвучених причин — "технологічна проблема під час виробництва". Друга — затримка фінансування, яке мали надати західні партнери. Глава держави запевнив, що станом на сьогодні уряд виділив необхідні кошти й державне замовлення повністю виконають до кінця 2025 року.

Зеленський запевнив, що гроші на виробництво ракет України є: їх отримали від партнерів, а профінансував уряд завдяки бюджетним ресурсам. Також він сказав, що ракети Фламінго України вже показали якісну роботу і військові задоволені результатами.

"[Україна] буде мати певну кількість [ракет "Фламінго"], яку не розголошують. Мало того, усі задоволені, як ті ракети, що вже полетіли, спрацювали", — навела Мазур слова Зеленського.

Заява президента стосувалась ще однієї проблеми з озброєнням — ішлося про шведські винищувачі Gripen. Зеленський заявив, що Україна шукає гроші для оплати літаків і готується надіслати пілотів на навчання.

Проблеми з виробництвом ракет Фламінго — деталі

Зазначимо, народний депутат Юрій Костенко розповів про проблеми з виробництвом ракет Фламінго в ефірі медіа NV 21 жовтня 2025 року. Політик заявив, що Україна не отримає 3 000 ракет, про які говорили представники компанії-виробника. На думку нардепа, в Україні "нереалістично" налагодити виготовлення цього типу нової зброї, тому ідеться, ймовірно, про порожні заяви. Костенко сказав, що потрібно порахувати, скільки таких ракет є у наявності, скільки коштуватиме виготовлення нових і звідки взяти таку кількість грошей.

FP-5 "Фламінго" — дозвукова крилата ракета, про появу якої стало відомо наприкінці серпня 2025 року. Виробник Fire Point заявив, що нова зброя України летить на 3 тис. км і важить майже 1 тис. кг. Орієнтовна ціна "Фламінго" — 500–600 тис. дол. (тобто на 3 тис. Україні слід відшукати 1,5–1,8 млрд дол.).

Нагадуємо, росЗМІ опублікували фото уламків та заявили, що це частини ракети "Фламінго", якою вдарили по території РФ.