3000 "Фламінго" немає і не буде: хто провалив масовий випуск ракет в Україні, — нардеп

Збройні сили України в найближчій перспективі не зможуть отримати тисячі ракет FP-5 "Фламінго", оскільки з появою цієї зброї налагодити її масове виробництво було нереалістично, заявила народний депутат.

Народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в ефірі Radio NV про перспективи ракетної програми в Україні. Зокрема, він торкнувся теми масового виробництва українських крилатих ракет і заяв із цього приводу президента Володимира Зеленського.

Ракети "Фламінго" — коментар Костенка

"Я нещодавно слухав те, що сказав президент. Він говорив саме, що ми зробимо 3000 крилатих ракет, я тоді сумнівався. І в принципі, я розумію, що я мав рацію, тому що вже маю великий досвід служби в армії і в спецслужбах, і коли вже займаюся оборонно-промисловим комплексом, що заяви робити легше, ніж потім їх виконувати", — сказав нардеп.

За його словами, в України немає такої кількості ракет "Фламінго", і в найближчій перспективі не буде. І тепер відповідальність за подібні заяви мають нести ті, хто поширював інформацію або ж не виконав завдання голови держави.

"Щоб ми розуміли, що ніяких 3000 крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, що потрібно взагалі підрахувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили, на жаль. Ну, тут потрібно тепер президенту поставити запитання, або його неправильно поінформували, коли він робив цю заяву, або не виконали завдання ті, кому він його ставив. Але ще раз кажу, із самого початку це було нереалістично. Тому що просто порахувати, скільки коштують 3000 крилатих ракет, якщо ми говоримо про нормальні ракети", — підкреслив Костенко.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point, виробник безпілотників FP-1 і "Фламінго", опинилася в центрі гучного скандалу після публікації матеріалу видання Kyiv Independent. У статті компанію звинуватили в можливій корупції та зв'язках із політичними колами. Однак у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що розслідування має ширший характер і стосується не тільки Fire Point, а й низки інших виробників безпілотних систем. Слідчі вивчають, чи могли чиновники вступати в змову з компаніями для штучного завищення виробничих витрат.