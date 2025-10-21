3000 "Фламинго" нет и не будет: кто провалил массовый выпуск ракет в Украине, — нардеп

Вооруженные силы Украины в ближайшей перспективе не смогут получить тысячи ракет FP-5 “Фламинго”, так как с появлением этого оружия наладить его массовое производство было нереалистично, заявила народный депутат.

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в эфире Radio NV о перспективах ракетной программы в Украине. В частности, он затронул тему массового производства украинских крылатых ракет и заявлений по этому поводу президента Владимира Зеленского.

Ракеты "Фламинго" — комментарий Костенко

"Я недавно слушал то, что сказал президент. Он говорил именно, что мы сделаем 3000 крылатых ракет, я тогда сомневался. И в принципе, я понимаю, что я был прав, потому что уже имею большой опыт службы в армии и в спецслужбах, и когда уже занимаюсь оборонно-промышленным комплексом, что заявления делать легче, чем потом их выполнять", — сказал нардеп.

По его словам, у Украины нет такого количестве ракет "Фламинго", и в ближайшей перспективе не будет. И теперь ответственность за подобные заявления должны нести те, кто распространял информацию или же не выполнил задачу главы государства.

"Чтобы мы понимали, что никаких 3000 крылатых ракет у нас не будет. Ну и по факту их и нет. Я думаю, что нужно вообще подсчитать, сколько их есть, сколько мы их сделали, к сожалению. Ну, здесь нужно теперь президенту задать вопрос, либо его неправильно проинформировали, когда он делал это заявление, либо не выполнили задачу те, кому он ее ставил. Но еще раз говорю, с самого начала это было нереалистично. Потому что просто посчитать, сколько стоят 3000 крылатых ракет, если мы говорим о нормальных ракетах", — подчеркнул Костенко.

Напомним, украинская компания Fire Point, производитель беспилотников FP-1 и "Фламинго", оказалась в центре громкого скандала после публикации материала издания Kyiv Independent. В статье компанию обвинили в возможной коррупции и связях с политическими кругами. Однако в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что расследование носит более широкий характер и касается не только Fire Point, но и ряда других производителей беспилотных систем. Следователи изучают, могли ли чиновники вступать в сговор с компаниями для искусственного завышения производственных затрат.