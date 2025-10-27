Проблемы с производством ракет "Фламинго": есть ли деньги и работает ли производство, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы с производством ракет Фламинго. В разговоре с медиа глава государства объяснил, что проблемы с вооружением решат до конца 2025 года.

Украинское правительство выделило средства на проблемы с производством ракет Фламинго, сказала в эфире ТСН телеведущая Алла Мазур со ссылкой на телефонный разговор с Зеленским. Президент сообщил, что военные довольны результатами испытаний нового украинского оружия, и вскоре производитель выполнит государственный заказ в полном объеме.

Проблемы с производством ракет Фламинго — что сказал Зеленский о ракетах

Алла Мазур сообщила, что имела телефонный разговор с Зеленским и пересказала краткое содержание: аудиозапись не обнародовалась. Прозвучало два тезиса о том, почему появились проблемы с производством ракет Фламинго. Одна из озвученных причин — "технологическая проблема при производстве". Вторая — задержка финансирования, которое должны были предоставить западные партнеры. Глава государства заверил, что на сегодня правительство выделило необходимые средства и государственный заказ полностью выполнят до конца 2025 года.

Відео дня

Зеленский заверил, что деньги на производство ракет Украины есть: их получили от партнеров, а профинансировало правительство за счет бюджетным ресурсам. Также он сказал, что ракеты Фламинго Украины уже показали качественную работу и военные довольны результатами.

"[Украина] будет иметь определенное количество [ракет "Фламинго"], которое не разглашается. Мало того, все довольны, как те ракеты, которые уже полетели, сработали", — привела Мазур слова Зеленского.

Заявление президента касалось еще одной проблемы с вооружением — речь шла о шведских истребителях Gripen. Зеленский заявил, что Украина ищет деньги для оплаты самолетов и готовится отправить пилотов на обучение.

Проблемы с производством ракет Фламинго — детали

Отметим, народный депутат Юрий Костенко рассказал о проблемах с производством ракет Фламинго в эфире медиа NV 21 октября 2025 года. Политик заявил, что Украина не получит 3 000 ракет, о которых говорили представители компании-производителя. По мнению нардепа, в Украине "нереалистично" наладить изготовление данного типа нового оружия, поэтому речь идет, вероятно, о пустых заявлениях. Костенко сказал, что нужно посчитать, сколько таких ракет есть в наличии, сколько будет стоить изготовление новых и откуда взять такое количество денег.

FP-5 "Фламинго" — дозвуковая крылатая ракета, о появлении которой стало известно в конце августа 2025 года. Производитель Fire Point заявил, что новое оружие Украины летит на 3 тыс. км и весит около 1 тыс. кг. Ориентировочная цена "Фламинго" — 500–600 тыс. долл. (то есть на 3 тыс. Украине следует отыскать 1,5–1,8 млрд долл.)

Напоминаем, росСМИ опубликовали фото обломков и заявил, что это части ракеты "Фламинго", которой ударили по территории РФ.