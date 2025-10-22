Первые использования "Фламинго" в РФ: какие обломки показали россияне, — Милитарный (видео)

Российская пропаганда показала обломки, как уверяют, ракеты "Фламинго", которую якобы сбили средства противовоздушной обороны Российской Федерации, пояснил аналитик. В заявлениях о "сбитии" есть два подозрительных обстоятельства. Во-первых, РФ озвучила две разные версии, во-вторых, фигурируют обломки, которые не подтверждают отработку комплексов ПВО.

Ракета "Фламинго" действительно могла отработать по цели в РФ, хотя и не ясно, насколько успешным был удар, пояснил главный редактор портала "Милитарный" Максим Люксиков в эфире "Радио NV". Впрочем, обломки, продемонстрированные россияне, все же вызывают определенный "скепсис", поэтому невозможно точно сказать, что удар все же состоялся...

Ракета Фламинго — комментарий Люксикова см. с 2:16

Люксиков прокомментировал вопрос журналиста, который интересовался вероятностью использования ракеты "Фламинго" для удара по военным объектам РФ. Выяснилось, что россияне озвучивали две версии относительно способа сбивания средства поражения, и поэтому информация об этом вызывает сомнения. Согласно первой версии, речь шла о работе ЗРК "Бук", согласно второй — "Панцирь-С1". Еще одно замечание касается характера обломков. В частности, на фото росСМИ — какие-то остатки электроники, подлинность которых вызывает "скепсис" у аналитиков". Между тем, если бы сбили ракету, то должны были бы показать обломки боевой части — после детонации или целой. Поскольку таких доказательств РФ не предоставила, то не ясно, запускала ли Украина ракета "Фламинго", хотя россияне это вроде бы и подтвердили, прозвучало в эфире.

Відео дня

"Ключевого — боевой части, о которой они говорили и по которой можно было бы сказать, что действительно ракета сработала или упала сама и не сдетонировала, — они не продемонстрировали. [Но] подтверждения со стороны противника при их применении уже были", — подытожил он.

Еще одна тема, которую затронул представитель милпортала, — реактивная планирующая авиабомба УМПБ, весом 500 кг, которая начала доставать на 200 км. Люксиков подтвердил, что РФ начала использовать этот боеприпас еще с весны 2025 года и била, например, по Харькову, а затем — по Лозовой и даже по Полтаве. Отмечается, что это "смертоносное оружие", которое россияне могут запускать с расстояния 80 км от фронта и бить на 100 км вглубь мирных территорий.

Ракеты Фламинго — детали

Отметим, 10 октября в сети опубликовали обломки электроники, которые россияне якобы нашли в лесной местности. РосСМИ уверяли, что обломки на фото — это остатки ракеты "Фламинго", которой Силы обороны Украины ударили по военным объектам РФ. На фото, среди прочего, фигурировала часть корпуса черного цвета, похожего на тот, который показывала Fire Point в производственном цехе. После этого появился комментарий военного обозревателя и экс-командира взвода в батальоне "Айдар" Евгения Дикого, который отметил, что на обломках — нереалистичные надписи, и, вероятно, это все же фейк.

Ракета Фламинго — обломки, которые 10 октября показала РФ Фото: Соцсети

