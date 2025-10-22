Первые использования "Фламинго" в РФ: какие обломки показали россияне, — Милитарный (видео)
Российская пропаганда показала обломки, как уверяют, ракеты "Фламинго", которую якобы сбили средства противовоздушной обороны Российской Федерации, пояснил аналитик. В заявлениях о "сбитии" есть два подозрительных обстоятельства. Во-первых, РФ озвучила две разные версии, во-вторых, фигурируют обломки, которые не подтверждают отработку комплексов ПВО.
Ракета "Фламинго" действительно могла отработать по цели в РФ, хотя и не ясно, насколько успешным был удар, пояснил главный редактор портала "Милитарный" Максим Люксиков в эфире "Радио NV". Впрочем, обломки, продемонстрированные россияне, все же вызывают определенный "скепсис", поэтому невозможно точно сказать, что удар все же состоялся...
Люксиков прокомментировал вопрос журналиста, который интересовался вероятностью использования ракеты "Фламинго" для удара по военным объектам РФ. Выяснилось, что россияне озвучивали две версии относительно способа сбивания средства поражения, и поэтому информация об этом вызывает сомнения. Согласно первой версии, речь шла о работе ЗРК "Бук", согласно второй — "Панцирь-С1". Еще одно замечание касается характера обломков. В частности, на фото росСМИ — какие-то остатки электроники, подлинность которых вызывает "скепсис" у аналитиков". Между тем, если бы сбили ракету, то должны были бы показать обломки боевой части — после детонации или целой. Поскольку таких доказательств РФ не предоставила, то не ясно, запускала ли Украина ракета "Фламинго", хотя россияне это вроде бы и подтвердили, прозвучало в эфире.
"Ключевого — боевой части, о которой они говорили и по которой можно было бы сказать, что действительно ракета сработала или упала сама и не сдетонировала, — они не продемонстрировали. [Но] подтверждения со стороны противника при их применении уже были", — подытожил он.
Еще одна тема, которую затронул представитель милпортала, — реактивная планирующая авиабомба УМПБ, весом 500 кг, которая начала доставать на 200 км. Люксиков подтвердил, что РФ начала использовать этот боеприпас еще с весны 2025 года и била, например, по Харькову, а затем — по Лозовой и даже по Полтаве. Отмечается, что это "смертоносное оружие", которое россияне могут запускать с расстояния 80 км от фронта и бить на 100 км вглубь мирных территорий.
Ракеты Фламинго — детали
Отметим, 10 октября в сети опубликовали обломки электроники, которые россияне якобы нашли в лесной местности. РосСМИ уверяли, что обломки на фото — это остатки ракеты "Фламинго", которой Силы обороны Украины ударили по военным объектам РФ. На фото, среди прочего, фигурировала часть корпуса черного цвета, похожего на тот, который показывала Fire Point в производственном цехе. После этого появился комментарий военного обозревателя и экс-командира взвода в батальоне "Айдар" Евгения Дикого, который отметил, что на обломках — нереалистичные надписи, и, вероятно, это все же фейк.
Напоминаем, народный депутат Роман Костенко рассказал, получила ли Украина 3 тыс. ракет "Фламинго", и какие проблемы есть с изготовлением этих средств поражения.