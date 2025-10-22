Перші використання "Фламінго" у РФ: що це за уламки показали росіяни, — Мілітарний (відео)

Російська пропаганда показала уламки, як запевняють, ракети "Фламінго", яку начебто збили засоби протиповітряної оборони Російської Федерації, пояснив аналітик. У заявах про "збиття" є дві підозрілі обставини. По-перше, РФ озвучила дві різні версії, по-друге, фігурують уламки, які не підтверджують відпрацювання комплексів ППО.

Ракета "Фламінго" дійсно могла відпрацювати по цілі у РФ, хоч і не ясно, наскільки успішним був удар, пояснив головний редактор порталу "Мілітарний" Максим Люксіков у ефірі "Радіо NV". Втім, уламки, продемонстровані росіяни, все ж викликають певний "скепсис", тому не можливо точно сказати, що удар все ж відбувся..

Люксіков прокоментував питання журналіста, який цікавився імовірністю використання ракети "Фламінго" для удару по військових об'єктах РФ. З'ясувалось, що росіяни озвучували дві версії щодо способу збиття засобу ураження, і тому інформація про це викликає сумніви. Згідно з першою версією, ішлося про роботу ЗРК "Бук", згідно з другою — "Панцир-С1". Ще одне зауваження стосується характеру уламків. Зокрема, на фото росЗМІ — якісь рештки електроніки, які справжність яких викликає "скепсис" в аналітиків". Тим часом, якби збили ракету, то мали б показати уламки бойової частини — після детонації чи цілої. Оскільки таких доказів РФ не надала, то не ясно, чи запускала Україна ракета "Фламінго", хоч росіяни це наче й підтвердили, пролунало в ефірі.

"Ключового — бойової частини, про яку вони говорили та по якій можна було б сказати, що дійсно ракета спрацювала або впала сама і не здетонувала, — вони не продемонстрували. [Але] підтвердження з боку противника при їх застосування вже були", — підсумував він.

Ще одна тема, яку зачепив представник мілпорталу, — реактивна плануюча авіабомба УМПБ, вагою 500 кг, яка почала діставати на 200 км. Люксіков підтвердив, що РФ почала використовувати цей боєприпас ще з весни 2025 року і била, наприклад, по Харкову, а потім — по Лозовій і навіть по Полтаві. Наголошується, що це "смертоносна зброя", яку росіяни можуть запускати з відстані 80 км від фронту і бити на 100 км.

Ракети Фламінго — деталі

Зазначимо, 10 жовтня у мережі опублікували уламки електроніки, які росіяни начебто відшукали у лісовій місцевості. РосЗМІ запевняли, що уламки на фото — це рештки ракети "Фламінго", якою Сили оборони України вдарили по військових об'єктах РФ. На фото, серед іншого, фігурувала частина корпусу чорного кольору, схожого на той, який показувала Fire Point в виробничому цеху. Після цього з'явився коментар військового оглядача та екскомандира взводу у батальйоні "Айдар" Євгена Дикого, який зауважив, що на уламках — нереалістичні надписи, і, ймовірно, це все ж фейк.

Нагадуємо, народний депутат Роман Костенко розповів, чи отримала Україна 3 тис. ракет "Фламінго", і які проблеми є з виготовленням цих засобів ураження.