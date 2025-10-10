У РФ визнали застосування ракети FP-5 "Фламінго" по російських об'єктах (фото)

Російські військові блогери підтвердили застосування українських крилатих ракет P-5 "Фламінго" по об'єктах на території Росії. За їхніми даними, ударів могли завдати під час комбінованої атаки минулого тижня.

Публікації з'явилися в Telegram-каналах "Воєвода Віщає" і "Кирило Федоров/Війна Історія Зброя" 9 жовтня, розповіли на порталі "Мілітарний". Скільки саме ракет Україна запустила і які цілі опинилися під атакою блогери не уточнюють.

Водночас було оприлюднено низку фотографій уламків ракети, знайдених у лісовій місцевості. Також повідомляється, що боєприпас нібито був збитий під час атаки комплексом ППО "Панцир-С1". При цьому мілблогери РФ стверджували, що "завалили Фламінго": ракета летіла зі швидкістю 600 км/год, на висоті 100 м.

Уламки ракети на території РФ Фото: Соцсети

Уламки ракети на території РФ Фото: Соцсети

Компоненти збитої ракети Фото: Соцсети

Застосування ракети "Фламінго"

Раніше про успішне застосування українських ракет "Фламінго" по території Російської Федерації повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, йдеться не про масове використання нової зброї, проте результати перших пусків уже помітні.

"Минулого тижня — не буду казати в якій кількості — було застосування нашої пари "Нептун" і "Фламінго". Ми просто говоримо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 29 вересня українські сили завдали удару ракетами комплексу "Нептун" по заводу "Електродеталь", що спеціалізується на виробництві засобів радіоелектронної боротьби. Українські спостерігачі повідомили, що під час атаки було знищено головний виробничий цех і котельню підприємства.

Також 23 вересня повідомлялося про ураження заводу "Бєлгородський завод фрез" у Бєлгородській області. Як зазначили оглядачі "Мілітарного", руйнування вказують на застосування боєприпасів із потужною бойовою частиною до 1180 кг, що відповідає параметрам ракети FP-5 "Фламінго".