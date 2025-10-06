Удар "Нептуна": що вдалося вразити на російському заводі "Електродеталь", — знімки

Унаслідок ракетного удару по російському оборонному заводу "Електродеталь" у місті Карачев Брянської області було знищено головний виробничий цех і котельню підприємства.

За інформацією моніторингового проєкту "КіберБорошно", удару завдали двома крилатими ракетами "Нептун", адаптованими для ураження наземних цілей.

"Унаслідок удару 2 крилатими ракетами "Нептун" по заводу "Електродеталь" у м. Карачев було уражено головний виробничий цех і котельню підприємства", — ідеться в повідомленні, до якого прикріплено знімок результатів атаки.

Удар по РФ — деталі влучання по заводу "Електродеталь" Фото: Соцсети

Удар по підприємству "Електродеталь" — деталі

Нагадаємо, про атаку раніше повідомив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа, зазначивши, що українські ракети успішно вразили оборонний об'єкт противника. За його словами, операція стала демонстрацією зростаючих можливостей національної ракетної програми.

Факт удару підтвердив також Генеральний штаб ЗСУ, уточнивши, що в ніч на 29 вересня по заводу було випущено чотири ракети "Нептун" із дальністю польоту понад 240 кілометрів. Після влучання на території підприємства почалася пожежа, яку російські екстрені служби гасили кілька годин.

Карачевський завод "Електродеталь" виробляє широкий спектр електричних з'єднувачів — низькочастотних, високочастотних і комбінованих. Ця продукція використовується в:

авіакосмічної та електронної промисловості,

системах зв'язку та управління,

військовій техніці та приладах навігації,

в антенах, базових станціях і вимірювальних приладах.

Цей завод постачає комплектуючі для більш ніж 1,5 тисячі підприємств російського військово-промислового комплексу. Таким чином, удар по "Електродеталі" міг стати суттєвим ударом по виробничих ланцюжках російської оборонки.

Також повідомлялося, що 2 жовтня дрони ЗСУ поцілили по цілі на відстані 1 600 км: вдалося поцілити по хімзаводу, причетному до виробництва вибухівки.