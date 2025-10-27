Виробник ракет "Фламінго" раніше організовував кастинги для зйомок фільмів із Зеленським, — NYT

Компанія Fire Point, що нині виробляє далекобійні дрони "Фламінго", раніше займалася кастингом для кіно та надавала локації для фільмів за участю Володимира Зеленського. За даними The New York Times, підприємство має оборонні контракти на 1 млрд доларів (42 млрд грн).

Як повідомляє The New York Times, компанія Fire Point три роки тому працювала у сфері кіновиробництва. Сьогодні вона є одним із ключових українських виробників дронів для армії. Її безпілотники використовуються для ударів по нафтопереробних заводах у Росії.

На початку повномасштабної війни у 2022 році компанія, яка згодом стала Fire Point, діяла як кастингова агенція, що допомагала знімальним групам підбирати акторів і локації.

Згідно з офіційними документами, юридичним власником підприємства є Єгор Скалига, який також керує компанією At Point. Технічна директорка Fire Point Ірина Терех раніше очолювала бізнес із виготовлення бетонних меблів.

Нині Fire Point має близько 30 виробничих майданчиків по всій Україні, де випускає вибухові дрони FP. Вироби створюють із дешевих матеріалів — пінопласту, фанери, пластику та вуглецевого волокна, яке зазвичай використовують для перегонових велосипедів. Ці апарати виконують завдання в межах масштабної кампанії проти російської енергетичної інфраструктури.

Робітник оглядає безпілотник FP-1 на заводі виробника зброї Fire Point

Компанія також розробляє новий тип безпілотника під назвою "Фламінго" — реактивний літальний апарат із дальністю до 1800 миль (до 2,9 тис. км) і бойовою частиною до однієї тони. Колишній директор ЦРУ Девід Петреус назвав його потенційно "переломним фактором" у війні.

Fire Point постачає дрони на суму близько 1 млрд доларів (42 млрд грн), що становить близько 10% річних оборонних витрат України. За урядовими даними, ціна одного FP-1 перевищує 58 тис. доларів (2,4 млн грн). Аудитори зауважили, що контракти укладалися без обов’язкових переговорів про зниження вартості.

Ірина Терех у коментарі The New York Times зазначила, що дронобудування — це "нова галузь, яка свідомо відходить від класичних стандартів авіаційної якості задля зниження собівартості".

За оцінками Fire Point, її дрони здійснюють до 60% усіх атак України на території Росії. Безпілотники FP-1 мають дальність польоту близько 850 миль (близько 1,37 тис. км.) і несуть бойову частину вагою понад 50 кг.

Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з 2022 року в Україні відкрито понад 400 підприємств з виробництва озброєння. Близько 2000 компаній займаються розробкою військових технологій, а сектор далекобійних безпілотників включає понад 20 конкурентів Fire Point.

Як зазначає The New York Times, Fire Point стала символом перетворення українських стартапів — від волонтерських ініціатив у підвалах до великих оборонних виробництв, які формують нову військову економіку країни.

