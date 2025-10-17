"Фламінго" обійде РЕБ РФ, але не скрізь: конструктор розповів про те, чим уразили А-50 (відео)

Ракета FP-5 "Фламінго" показала Сполученим Штатам Америки, що Україна має "козир в рукаві" і здатна створити власну зброю, яка дістає об'єкти Російської Федерації на відстані 3 тис. км, розповів конструктор нового засобу ураження. Збройні сили України мають шанс отримати винахід, який обійде російські засоби РЕБ, при цьому інші вироби Fire Point вже діставали, наприклад, по ангару з літаком ДРЛВ А-50.

Насправді "Фламінго" не ракета, а дрон, розповів співвласник та головний конструктор Fire Point Денис Штілерман у розмові з медіа NV. Штілерман пояснив, що компанія навмисно показала виробництво та обличчя директорки, щоб була довіра до нової розробки. З його слів, засіб ураження коштує 600 тис. дол., і це менше, ніж аналоги. FP-5 летить на висоті 40 м і це дає можливість сховатись від засобів РЕБ РФ. Водночас, на думку конструктора, навряд чи вийде обійти ППО Москви та Санкт-Петербургу, оскільки росіяни влаштували ешелоновану оборону для більшого захисту.

Ракета Фламінго - Денис Штілерман з Fire Point про нову зброю ЗСУ

Спікер відповів на питання журналіста, чи дійсно існує ракета і чи дійсною нею вже били по території РФ. Штілерман лаконічно сказав, що бойове використання було, але "більше коментарів не може дати". При цьому запевнив, що "в принципі теоретично" засіб ураження долетить до важливих російських центрів. Після цього конструктор пояснив, що саме у "Фламінго" дає можливість обійти ППО.

Відео дня

"Якщо ви будете летіти низько, нижче 40 м, вас стовідсотково ніякі радари не помітить і ви спокійно пройдете у будь-яке місто РФ, крім Москви та Пітеру, мабуть, тому що там сильна система ППО. Вона ешелонована, три кільця ППО у Москві, вони використовують мікрофони на сотових вежах та інші рішення", — пролунало в ефірі.

Першими виробами компанії, дронами, зацікавилось командування ССО ЗСУ. Як сказав Штілерман, далі почались гучні влучання, і щоразу результати підтверджувались засобами об'єктивного контролю.

"У 24-му році почались гучні влучання, як Тихорецьк, Торопець, купа інших заводів, А50 був знищений у Таганрозі в ангарі. І на наступний рік, на 2025, нам замовили ще більше дронів", — пояснив гість студії.

Далі компанія вирішила створити крилату ракету, скориставшись прискорювачами, які залишились на складах ЗСУ, та українськими двигунами. Втім, представник Fire Point наголосив, що "Фламінго" кодифікований саме як дозвуковий дрон, який здатний пролетіти 3 тис. км та нести 150 кг вибухівки. Засіб ураження на шляху до цілі може збити установка "Панцир", якщо траєкторія проходитиме прямо над нею. Але якщо підібрати "певний ешелон висот", а установка стоятиме за один-два кілометри, то "нічого не буде". Аналогічні позитивні результати — подолання РЕБ, детекція спуфінгу, уточнив він.

Орієнтовна ціна в 600 тис. дол., яку озвучили під час інтерв'ю, залежить від двигуна, сказав Штілерман. Дрон-ракета має модульну конструкцію — це труба з крилами, до якої можна прилаштувати будь-який двигун потрібної потужності. На сьогодні це двигун українського виробництва, уточнив спікер. Ідеться, про АІ-25ТЛ — споживає менше пального і дешевший. Ще одна особливість — Open Source рішеннями для алгоритмів керування: на використання не потрібен дозвіл урядів інших країн.

Ракета Фламінго — деталі

Зазначимо, 13 жовтня військовий експерт та авіатор Костянтин Криволав пояснив, чим розробка "Фламінго" відрізняється від розробки "Нептуна". З його слів, "Нептун" — це державний проєкт, який виконується під жорстким контролем та звітністю, і тому витрачається час на узгодження та переоформлення. "Фламінго" — комерційний проєкт, який обійшовся без тяганини, тому засіб ураження створили протягом, умовно, двох років, а не 10-15.

Нагадуємо, 10 жовтня росЗМІ опублікували уламки начебто ракети "Фламінго" і навіть показали заводське маркування виробу, який, ймовірно, летів по військовому об'єкту РФ.