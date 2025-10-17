"Фламинго" обойдет РЭБ РФ, но не везде: конструктор рассказал о том, чем поразили А-50 (видео)

Ракета FP-5 "Фламинго" показала Соединенным Штатам Америки, что Украина имеет "козырь в рукаве" и способна создать собственное оружие, которое достает объекты Российской Федерации на расстоянии 3 тыс. км, рассказал конструктор нового средства поражения. У Вооруженных сил Украины есть шанс получить изобретение, которое обойдет российские средства РЭБ, при этом другие изделия Fire Point уже доставали, например, по ангару с самолетом ДРЛВ А-50.

На самом деле "Фламинго" не ракета, а дрон, рассказал совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в разговоре с медиа NV. Штилерман пояснил, что компания намеренно показала производство и лицо директора, чтобы было доверие к новой разработке. По его словам, средство поражения стоит 600 тыс. долл. и это меньше, чем аналоги. FP-5 летит на высоте 40 м и это дает возможность скрыться от средств РЭБ РФ. В то же время, по мнению конструктора, вряд ли получится обойти ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку россияне устроили эшелонированную оборону для большей защиты.

Ракета Фламинго — Денис Штилерман из Fire Point о новом оружии ВСУ

Спикер ответил на вопрос журналиста, действительно ли существует ракета и действительной ли ею уже били по территории РФ. Штилерман лаконично сказал, что боевое использование было, но "больше комментариев не может дать". При этом заверил, что "в принципе теоретически" средство поражения долетит до важных российских центров. После этого конструктор пояснил, что именно во "Фламинго" дает возможность обойти ПВО.

Відео дня

"Если вы будете лететь низко, ниже 40 м, вас стопроцентно никакие радары не заметит и вы спокойно пройдете в любой город РФ, кроме Москвы и Питера, видимо, потому что там сильная система ПВО. Она эшелонированная, три кольца ПВО в Москве, они используют микрофоны на сотовых вышках и другие решения", — прозвучало в эфире.

Первыми изделиями компании, дронами, заинтересовалось командование ССО ВСУ. Как сказал Штилерман, дальше начались громкие попадания, и каждый раз результаты подтверждались средствами объективного контроля.

"В 24-м году начались громкие попадания, как Тихорецк, Торопец, куча других заводов, А50 был уничтожен в Таганроге в ангаре. И на следующий год, на 2025, нам заказали еще больше дронов", — пояснил гость студии.

Далее компания решила создать крылатую ракету, воспользовавшись ускорителями, которые остались на складах ВСУ, и украинскими двигателями. Впрочем, представитель Fire Point отметил, что "Фламинго" кодифицирован именно как дозвуковой дрон, который способен пролететь 3 тыс. км и нести 150 кг взрывчатки. Средство поражения на пути к цели может сбить установка "Панцирь", если траектория будет проходить прямо над ней. Но если подобрать "определенный эшелон высот", а установка будет стоять в одном-двух километрах, то "ничего не будет". Аналогичные положительные результаты — преодоление РЭБ, детекция спуфинга, уточнил он.

Ориентировочная цена в 600 тыс. долл., которую озвучили во время интервью, зависит от двигателя, сказал Штилерман. Дрон-ракета имеет модульную конструкцию — это труба с крыльями, к которой можно приделать любой двигатель нужной мощности. На сегодня это двигатель украинского производства, уточнил спикер. Речь идет об АИ-25ТЛ — потребляет меньше топлива и дешевле. Еще одна особенность — Open Source решениями для алгоритмов управления: на использование не требуется разрешение правительств других стран.

Ракета Фламинго — детали

Отметим, 13 октября военный эксперт и авиатор Константин Криволав объяснил, чем разработка "Фламинго" отличается от разработки "Нептуна". По его словам, "Нептун" — это государственный проект, который выполняется под жестким контролем и отчетностью, и поэтому тратится время на согласование и переоформление. "Фламинго" — коммерческий проект, который обошелся без волокиты, поэтому средство поражения создали в течение, условно, двух лет, а не 10-15.

Напоминаем, 10 октября росСМИ опубликовали обломки якобы ракеты "Фламинго" и даже показали заводскую маркировку изделия, которое, вероятно, летело по военному объекту РФ.