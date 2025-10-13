"Есть фантастические вещи": чем ракета "Фламинго" отличается от "Нептуна" и что ей мешает, — эксперт

Украина создала крылатую ракету "Фламинго" в течение одного-двух лет, тогда как обычно подобные проекты создаются в течение десятилетий с использованием десятков миллиардов долларов, пояснил авиаэксперт. Примером традиционного проектирования является ракета "Нептун", над которой государство работало много лет.

Related video

Чтобы создать ракету "Фламинго" в условиях войны, использовали другие методы менеджмента, чем обычно, сказал авиаэксперт и военный аналитик Константин Криволап в эфире медиа NV. Благодаря этому компания-производитель наладила все процессы быстрее. В былые времена такое также делали, но при этом пренебрегали, среди прочего, техникой безопасности. На данном этапе возникли новые угрозы, связанные с чрезмерной бюрократией, которые могут притормозить изготовление средств поражения с уникальной системой управления полетом.

Ракета "Фламинго" — Криволап о разработке украинских средств поражения

Криволап привел пример разработки советских самолетов Ил-96 и "Руслан". Согласно традиционным требованиям, испытания должны были занять пять лет, и так работали даже в компании Boeing. Но конструкторские бюро спешили, поэтому все испытания (на прочность, статические нагрузки, усталость) провели в течение двух лет. В этом контексте эксперт рассмотрел особенности разработки комплекса "Нептун" и ракеты "Фламинго". "Нептун" — государственный проект, который производится в соответствии со всеми требованиями и зависит от бюджетного финансирования, которое то дают, то не дают. "Фламинго" — разработка, которая основывается на опыте коммерческих производителей дронов (элементная база, например), поэтому для достижения цели все делается быстрее — ударов по россиянам.

"Понимали, что надо быстро, что надо дешево, что надо как можно эффективнее использовать те возможности, которые предоставляет современная элементная база. И это мы увидели в этих ракетах, дронах и в этой крылатой ракете "Фламинго", — уточнил он.

Компании, которая производит "Фламинго", не нужно проходить бюрократические процедуры: утверждать финансовый план, согласовывать любые изменения. Впрочем, сейчас возникли бюрократические преграды, которые, вероятно, притормозили процесс, сказал Криволап.

"Это частная компания, которая делает быстро, игнорируя те все предрассудки, которые были, преодолевая бюрократические барьеры, потому что так никто не делал и потому что еще не успели выйти борцы с нашей оборонной промышленностью, чтобы закрыть все возможные ходы и выходы. Но сейчас такие попытки предпринимаются, к сожалению", — пояснил Криволап, критикуя государственный "Укроборонпром".

Эксперт также озвучил, чем особенна ракета "Фламинго". Средство поражения содержит "фантастические вещи" — правильную систему ориентации. По его словам, ракета, вероятно, применяет SAR-технологии, когда поверхность сканируется радиосигналом, обрабатывается искусственным интеллектом и таким образом происходит движение по заданной траектории. Раньше на обработку результатов сканирования использовали сутки, а теперь, благодаря ИИ, это делает прямо в полете. Еще одна уникальная особенность — ракету "прижали" к земле и она летит на 50 метрах, не замеченная системами ПВО.

"То, что сделали у нас, это вообще такие, я бы сказал бы, такие фантастические вещи, потому что здесь многое игнорируется, потому что оно не записано в виде каких-то нормативных правил. И то, что сделали с этой ракетой, скажем, Фламинго — это сделали совершенно принципиально новую, даже не принципиально, а просто правильную систему ориентации", — пояснил Криволап.

Ракета Фламинго — детали

Отметим, в августе 2025 года медиа показали фото ракеты "Фламинго", созданной компанией Fire Point. Позже представители компании рассказали о характеристиках нового средства поражения: дальность — 3 тыс. км, вес боевой части — 1 тонна, скорость — до 950 км/ч. 10 октября в российских пабликах появились фото, как уверяли, обломков ракеты "Фламинго" на территории РФ. Экс-командир роты отряда "Айдар" Евгений Дикий усомнился в таких выводах, поскольку надписи на обломках не соответствуют реальной заводской маркировке, но подтвердил налет четырех "Фламинго" на Крым.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, по какой цели в оккупированном Крыму совместно отработали ракеты "Фламинго" и "Нептун".