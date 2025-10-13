"Є фантастичні речі": чому ракета "Фламінго" відрізняється від "Нептуна" і що їй заважає, — експерт

Україна створила крилату ракету "Фламінго" протягом одного-двох років, тоді як зазвичай подібні проєкти створюються протягом десятиліть з використанням десятків мільярдів доларів, пояснив авіаексперт. Прикладом традиційного проєктування є ракета "Нептун", над якою держава працювала багато років.

Щоб створити ракету "Фламінго" в умовах війни, використали інші методи менеджменту, ніж зазвичай, сказав авіаексперт та воєнний аналітик Костянтин Криволап в ефірі медіа NV. Завдяки цьому компанія-виробник налагодила усі процеси швидше. У минулі часи таке також робили, але при цьому нехтували, серед іншого, технікою безпеки. На даному етапі виникли нові загрози, пов'язані з надмірною бюрократією, які можуть пригальмувати виготовлення засобів ураження з унікальною системою керування польотом.

Ракета "Фламінго" - Криволап про розробку українських засобів ураження

Криволап навів приклад розробки радянських літаків Іл-96 та "Руслан". Згідно з традиційними вимогами, випробування мали зайняти п'ять років, і так працювали навіть у компанії Boeing. Але конструкторські бюро поспішали, тому усі випробування (на міцність, статичні навантаження, втому) провели протягом двох років. У цьому контексті експерт розглянув особливості розробки комплексу "Нептун" та ракети "Фламінго". "Нептун" — державний проєкт, який виробляється відповідно до усіх вимог та залежить від бюджетного фінансування, яке то дають, то не дають. "Фламінго" — розробка, яка ґрунтується на досвіді комерційних виробників дронів (елементна база, наприклад), тому все робиться швидше задля досягнення цілі — ударів по росіянах.

"Розуміли, що треба швидко, що треба дешево, що треба якомога ефективніше використовувати ті можливості, які надає сучасні ее сучасна елементна база, яка може швидше досягати якогось успіху. І це ми побачили в цих ракетах, дронах і в цій крилатій ракеті "Фламінго", — уточнив він.

Компанії, яка виготовляє "Фламінго", не потрібно проходити бюрократичні процедури: затверджувати фінансовий план, узгоджувати будь-які зміни. Втім, зараз виникли бюрократичні перепони, які, ймовірно, пригальмували процес, сказав Криволап.

"Це приватна компанія, яка робить швидко, ігноруючи ті всі забобони, які були, долаючи бюрократичні бар'єри, тому що так ніхто не робив і тому що ще не встигли вийти борці з нашою оборонною промисловістю, щоб закрити всі можливі ходи й виходи. Але зараз такі спроби робляться, на жаль", — пояснив Криволап, критикуючи державний "Укроборонпром".

Експерт також озвучив, чим особлива ракета "Фламінго". Засіб ураження містить "фантастичні речі" — правильну систему орієнтації. З його слів, ракета, ймовірно, застосовує SAR-технології, коли поверхня сканується радіосигналом, оброблюється штучним інтелектом і таким чином відбувається рух за заданою траєкторією. Раніше на обробку результатів сканування використовували добу, а тепер, завдяки ШІ, це робить прямо в польоті. Ще одна унікальна особливість — ракету "притисли" до землі й вона летить на 50 метрах, не помічена системами ППО.

"Те, що зробили у нас, це взагалі такі, я б сказав би, такі фантастичні речі, тому що тут багато чого ігнорується, тому що воно не записане у вигляді якихось нормативних правил. І те, що зробили з цією ракетою, скажемо, Фламінго — це зробили абсолютно принципово нову, навіть не принципово, а просто правильну систему орієнтації", — пояснив Криволап.

Ракета Фламінго — деталі

Зазначимо, у серпні 2025 року медіа показали фото ракети "Фламінго", створеної компанією Fire Point. Згодом представники компанії розповіли про характеристики нового засобу ураження: дальність — 3 тис. км, вага бойової частини — 1 тонна, швидкість — до 950 км/год. 10 жовтня у російських пабліках з'явились фото, як запевняли, уламків ракети "Фламінго" на території РФ. Згодом екскомандир роти загону "Айдар" Євген Дикий засумнівався у таких висновках, оскільки надписи на уламках не відповідають реальним заводським маркуванням, але підтвердив наліт чотирьох "Фламінго" на Крим.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський розповів, по якій цілі в окупованому Криму спільно відпрацювали ракети "Фламінго" та "Нептун".