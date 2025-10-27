Производитель ракет "Фламинго" ранее организовывал кастинги для съемок фильмов с Зеленским, — NYT

Компания Fire Point, которая сейчас производит дальнобойные дроны "Фламинго", ранее занималась кастингом для кино и предоставляла локации для фильмов с участием Владимира Зеленского. По данным The New York Times, предприятие имеет оборонные контракты на 1 млрд долларов (42 млрд грн).

Как сообщает The New York Times, компания Fire Point три года назад работала в сфере кинопроизводства. Сегодня она является одним из ключевых украинских производителей дронов для армии. Ее беспилотники используются для ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России.

В начале полномасштабной войны в 2022 году компания, которая впоследствии стала Fire Point, действовала как кастинговое агентство, помогавшее съемочным группам подбирать актеров и локации.

Согласно официальным документам, юридическим владельцем предприятия является Егор Скалыга, который также руководит компанией At Point. Технический директор Fire Point Ирина Терех ранее возглавляла бизнес по изготовлению бетонной мебели.

Відео дня

Сейчас Fire Point имеет около 30 производственных площадок по всей Украине, где выпускает взрывные дроны FP. Изделия создают из дешевых материалов — пенопласта, фанеры, пластика и углеродного волокна, которое обычно используют для гоночных велосипедов. Эти аппараты выполняют задачи в рамках масштабной кампании против российской энергетической инфраструктуры.

Рабочий осматривает беспилотник FP-1 на заводе производителя оружия Fire Point

Компания также разрабатывает новый тип беспилотника под названием "Фламинго" — реактивный летательный аппарат с дальностью до 1800 миль (до 2,9 тыс. км) и боевой частью до одной тонны. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал его потенциально "переломным фактором" в войне.

Fire Point поставляет дроны на сумму около 1 млрд долларов (42 млрд грн), что составляет около 10% годовых оборонных расходов Украины. По правительственным данным, цена одного FP-1 превышает 58 тыс. долларов (2,4 млн грн). Аудиторы отметили, что контракты заключались без обязательных переговоров о снижении стоимости.

Ирина Терех в комментарии The New York Times отметила, что дроностроение — это "новая отрасль, которая сознательно отходит от классических стандартов авиационного качества для снижения себестоимости".

По оценкам Fire Point, ее дроны осуществляют до 60% всех атак Украины на территории России. Беспилотники FP-1 имеют дальность полета около 850 миль (около 1,37 тыс. км.) и несут боевую часть весом более 50 кг.

Министерство стратегических отраслей промышленности сообщило, что с 2022 года в Украине открыто более 400 предприятий по производству вооружения. Около 2000 компаний занимаются разработкой военных технологий, а сектор дальнобойных беспилотников включает более 20 конкурентов Fire Point.

Как отмечает The New York Times, Fire Point стала символом преобразования украинских стартапов — от волонтерских инициатив в подвалах до крупных оборонных производств, которые формируют новую военную экономику страны.

Как сообщал Фокус, производителя ракет "Фламинго" обвинили в коррупции.

Фокус также писал, что ракета FP-5 "Фламинго" показала Соединенным Штатам Америки, что Украина имеет "козырь в рукаве" и способна создать собственное оружие, которое достает объекты Российской Федерации на расстоянии 3 тыс. км.