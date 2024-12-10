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Военный Фокус Российско-украинская война

Зеленский заявил о первом испытании ракеты "Рута": что о ней известно (фото, видео)

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Фото: Милитарный | В Украине разработали новейшую ракету "Рута" для ВСУ

Силы обороны могут вскоре получить средство поражения под названием "Рута", сказал президент Зеленский. Новое оружие является оптимальным сочетанием низкой цены, нагрузки и скорости.

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Украина провела успешные испытания ракеты "Рута". Ракету, вероятно, создала французская компания, которая уверяет, что это дешевое и действенное средство поражения. На видео с кадрами устройства видим конструкцию с крыльями, которая имеет двигатель для ускорения и парашют для приземления. О появлении нового средства поражения в украинских Сил обороны президент Владимир Зеленский рассказал во время выступления на вручении Национальной премии имени Бориса Патона 2024 года, написали на сайте главы государства.

Зеленский сообщил о развитии ракетной программы Украины по состоянию на декабрь 2024 года. Президент, среди прочего, сказал, что начался серийный выпуск ракеты "Паляница", первая партия ракет-дронов "Пекло" поступила в ВСУ и ожидаются удары "Нептунов" по объектам ВС РФ. Кроме того, продолжаются испытания ракеты "Рута", говорилось в выступлении.

"Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов", — услышали присутствующие.

Другие детали новейшего средства поражения "Рута" президент не сообщил. Глава государства также перечислил названия дронов, которые есть у Сил обороны, — "Гор", "Вампир", Heavy Shot, "Колибри", "Камик", Darts, "Лютый", Fire Point-1.

Ракета Рута — что о ней известно

О "Руте" написали на портале "Милитарный". Указано, что Украина впервые показала этот вид оружия на европейской выставке Eurosatory 2024, которая состоялась в феврале 2024 года. Учитывая конструкцию корпуса, это может быть крылатая ракета, пояснили аналитики. Кроме того, они заметили на фюзеляже украинскую военную символику.

Не ясно, имел ли в виду Зеленский изделие с выставки Eurosatory 2024, говоря о новом оружии "Рута".

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Ракета Рута — как она выглядела на выставке Eurosatory 2024
Фото: Милитарный

Производитель ракеты "Рута" — французская аэрокосмическая компания Destinus (основанная Михаилом Кокоричем), уточняется в статье. На портале компании можно больше узнать об оружии, которое вскоре получат украинцы. Приведены чертежи, на которых можно рассмотреть детали изделия, и есть фото реального продукта.

Ракета Рута, оружие Рута, чертежи Fullscreen
Ракета Рута — чертежи нового оружия
Фото: Destinus
Ракета Рута, оружие Рута, изделие Destinus Fullscreen
Ракета Рута — изделие компании Destinus
Фото: Destinus

На преимущества "Руты" указала компания Destinus:

  • низкая стоимость;
  • оптимальная полезная нагрузка (числа не указаны);
  • оптимальная скорость (не указана);
  • можно использовать в нескольких миссиях;
  • взлет — с помощью ускорителя;
  • приземление — с помощью парашюта, для защиты есть подушки безопасности;
  • в обновленной конструкции будет вертикальная посадка.

Для чего используют "Руту":

  • разведка;
  • наблюдение;
  • быстрое применение в условиях, например, стихийного бедствия и экстренной ситуации;
  • удары по противнику;
  • обучение.
Ракета Рута, строение Руты, destinus ruta Fullscreen
Ракета Рута — из чего состоит
Фото: Destinus

Фокус по итогам выставки писал о БПЛА "Рута", который показала французская компания, — это, вероятно, реактивный дрон с дальностью полета до 300 км. Назначение этой разработки — нанесение удара по противнику, разведка, мишень.

Отметим, министр обороны Рустем Умеров 4 декабря сообщил о ходе ракетной программы. Чиновник заявил, что ракеты "Паляница" пошли в массовое производство.

Напоминаем, 7 ноября издание Forbes рассказало о дроне ВСУ под названием "Хищник RebOFF": объясняется, почему устройство неуязвимо для РЭБ российской армии.