"Ми не будемо виходити": Україна готова до переговорів лише по лінії фронту, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що лідеру РФ Володимиру Путіну не потрібна угода з Україною. Він повідомив, що наразі головною ціллю росіян є Покровськ, і туди ворог перекидає свої сили.

"Ми йдемо до дипломатії тільки з позиції, де ми стоїмо. Ми не будемо виходити з тієї чи іншої частини нашої держави (…) Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна", — заявив президент під час спілкування з журналістами, як передали у "Телеграф" 28 жовтня.

Про українську зброю

Зеленський повідомив, що до кінця року Україна розраховує випускати 500-800 дронів-перехоплювачів на добу. При цьому у війську бракує операторів, які можуть працювати з такими БПЛА.

Окрім того, вже 90-95% далекобійних уражень РФ здійснюються за допомогою зброї власного виробництва. З європейських озброєнь Сили оборони використовують "тільки Storm Shadow в нормальній кількості і у меншій кількості SCALP".

Відео дня

Про ситуацію на фронті

Український лідер проінформував, що Покровськ залишається головною ціллю ЗС РФ. У різних локаціях міста фіксують приблизно 200 окупантів. Однак коли вони відкривають вогонь, їх знаходять і ліквідують.

"Операції в Добропіллі і Покровську дали значні втрати РФ. По східному фронту взято 2200 полонених — це за більш ніж 6 місяців 2025 року", — зазначив Зеленський.

Він передав, що на Сумському напрямку українські сили мали успіхи — просунулись на 700 метрів. Президент оцінив наступ у Сумській і Харківській областях як малоймовірний. Він пояснив, що Росії бракує ресурсів, адже зусилля перебазовуються на Покровськ.

Про опалювальний сезон

Зеленський запевнив, що вже 28 жовтня в Україні стартує опалювальний сезон. Він підкреслив, що Київ вже знайшов приблизно 70% потрібних коштів на імпорт газу.

Нагадаємо, у The Financial Times повідомили, що президент РФ Володимир Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада 2025 року. За даними ЗМІ, росіянам полегшило просування те, що в українських передових бригадах бракує людей.

Також президент Володимир Зеленський розповів, що об’єкти РФ вже потрапляли під удар української ракети "Фламінго". З його слів, ракета працювала в комплексі з іншим засобом ураження — з дроном-ракетою "Рута".