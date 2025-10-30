Герасимова могут убрать с поста начальника Генштаба ВС РФ: чем недоволен Путин

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Валерий Герасимов может быть отправлен в отставку в случае провала российской наступательной операции под Покровском в Донецкой области.

По данным партизанского движения "АТЕШ", действующего в структурах ВС РФ, в Кремле крайне недовольны результатами Герасимова и тем, как он представляет ситуацию на фронте в своих докладах. В частности, речь идет о его недавнем заявлении об "окружении" украинских войск под Покровском — эти заявления подвергались критики даже со стороны российских экспертов и военных блогеров.

По информации источников, Владимир Путин поставил Герасимову конкретный срок — захватить Покровск к середине ноября. Этот приказ рассматривается как "последняя возможность" для генерала сохранить свой пост.

"На фоне этого ультиматума на Покровском направлении фиксируется резкое усиление "мясозакидательства". Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой", — пишет "АТЕШ".

Также сообщается, что наиболее вероятным преемником Герасимова называют генерал-полковника Виктора Познихира, одного из заместителей начальника Генштаба РФ. С 2016 года он регулярно представляет Генеральный штаб РФ на официальных брифингах Министерства обороны, в том числе по вопросам противоракетной обороны, международной военной безопасности и анализу действий США и НАТО. Ранее Познихир занимал пост первого замначальника Главного оперативного управления.

Генерал-полковник ВС РФ Виктор Познихир Фото: Открытые источники

Напомним, глава российского генштаба Валерий Герасимов отчитался перед Путиным, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда. Однако 28 октября спикер группировки войск "Восток" ВСУ объяснил, что россияне зашли на окраины Покровска и штурмуют Мирноград.

Украинские военнослужащие, которые держат оборону на Покровском направлении рассказали, что физического "котла" в районе агломерации нет, однако ситуация остается крайне опасной из-за тотального контроля дронов над всеми путями доступа к городу.