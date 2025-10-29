Командування ЗСУ готується до "найгіршого сценарію" в Покровську: чи можливе відведення військ, — Тимочко

Командування Збройних сил України підготувало план відходу українських підрозділів із Покровська. Як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, на сьогодні не можна виключати жодного сценарію, тому що противник зосередив під Покровськом серйозні сили.

У разі розвитку найнесприятливішого сценарію в районі Покровська в українського військового керівництва є підготовлені плани евакуації підрозділів із міста, заявив 29 жовтня Тимочко в коментарі УНІАН.

"Сподіваємося на краще, але готуємося і до гіршого", — сказав він.

Тимочко охарактеризував спробу захоплення російськими військами Покровська як політичне рішення Володимира Путіна, яке, на його думку, реалізовуватиметься попри людські втрати.

"Настільки Росія поставила ставку на окупацію Покровська і Мирнограда, що вони просто завалять місто трупами. Вони будуть вигризати. Путін їм дав команду, це його політичне рішення. Вони поженуть туди всю армію і зрівняють із землею все, перериють, перекопають", — підкреслив Тимочко.

За його словами, для реалізації цього завдання ворог залучив значні сили, зокрема морську піхоту, що свідчить про серйозність намірів Москви. Також Тимочко провів історичні паралелі зі Сталінградською битвою 1942-1493 років, вказавши, що надмірна концентрація на одному напрямку може мати стратегічні наслідки для нападника.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 28 жовтня 2025 року Фото: Генштаб ЗСУ

Таким чином, за найгіршого сценарію немає підстав вважати, що підрозділи Сил оборони, які захищають Покровсько-Мирноградську агломерацію, не зможуть відійти.

"Це ж не якась стрімка операція, коли прорвали фронт або оточили несподівано. Переконаний, що на крайній варіант є плани й шляхи евакуації", — додав Тимочко.

Наступ на Покровськ — заяви командування

Зазначимо, Генштаб ЗСУ не підтверджував загрозу оточення на Покровському напрямку. 28 жовтня речник УВ "Схід" ЗСУ пояснив, що росіяни зайшли на околиці Покровська і штурмують Мирноград.

Командування Збройних сил Російської Федерації стверджує, що Покровськ нібито перебуває під їхнім контролем, написало росЗМІ ТАСС. Так очільник російського війська Валерій Герасимов відзвітував перед Путіним, що угруповання військ "Центр" завершило оточення ЗСУ в районі Покровська і Мирнограда.

Однак ця заява викликала хвилю критики навіть серед російських військових фахівців. Так, оглядач "Газеты.Ru", полковник у відставці Михайло Ходаренок зазначає, що у низки експертів і воєнкорів "уже почалося передчасне тріумфування" з приводу ситуації під Покровськом. За його словами, про повне оточення українських військ не може бути й мови, а всі "переможні реляції" передчасні.

Важливо

ЗС РФ відшукали слабкі місця в обороні Покровська: брак піхоти, брехня командирів, — аналітики

Ведучі профільного каналу "Військовий інформатор" пишуть, що заява про оточення 6-7 бригад ЗСУ неправдива, оскільки коридор у кілька кілометрів усе ще існує. Крім того, бої ведуться переважно малими піхотними групами, що, втім, підтвердив президент Володимир Зеленський, заявивши про присутність у місті близько 200 окупантів.

Тим часом противник все ж контролює шляхи відходу за допомогою безпілотників, що, на думку українських військовослужбовців, робить вихід з агломерації "надзвичайно небезпечним" заходом.

Нагадаємо, командування 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що на оточення в районі Покровська Росія кинула приблизно 11 тисяч солдатів. При цьому загарбники, яким вдалося просочитися в місто, рухатимуться на північний захід і північ.