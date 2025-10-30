ЗС РФ створюють "малі котли" у Покровську: де є загроза оточення, — експерт (відео)

Збройні сили Російської Федерації для окупації Покровська вигадали нову тактику "малих котлів", розповів воєнний експерт. Тактика дещо відрізняється від вуличних боїв у Бахмуті, коли боролись за кожен будинок. Щоб витіснити підрозділи Збройних сил України, "котли" створюються у поруч та всередині Покровська, навколо Мирнограду.

Росіяни намагаються спинити контратаки ЗСУ під Добропіллям і активно діють на кількох сусідніх відрізках фронту, пояснив воєнний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо". Щоб втримати позиції, українські військові захищають лише ключові точки, оскільки не вистачає особового складу. Нова тактика ЗС РФ дає можливість противнику створити зону оперативного оточення безпосередньо у Покровську, пролунало на відео.

Бої у Покровську — коментар Селезньова див. з 35:36

Селезньов нагадав, що через спосіб, яким ЗС РФ окупували Бахмут, російське командування втратило 90 тис. солдатів протягом дев'яти місяців. Тим часом у Покровську з'явилась нова стратегія окупаційних військ.

Відео дня

"Наразі окупанти намагаються створити низку так званих малих котлів навколо Покровська, Мирнограда і намагаються втримати український контрнаступ на Добропільському напрямку. Причому тактика малих котлів використовується окупантами навіть у самому Покровську", — сказав він.

Експерт пояснив, що росіяни у Покровську дістались в центр, до залізничного вокзалу, району школи №2, підступили до промзони. Через проблеми з наявністю піхоти ЗСУ тримаються в кількох точках, а ЗС РФ проходять малими штурмовими групами.

"У Покровську наразі окупанти намагаються створити загрозу оперативного оточення безпосередньо в місті, взявши під контроль локації сил оборони України", — сказав Селезньов.

На думку експерта, тактика РФ "хибна", і це доводять бої під Костянтинівкою у районі Клебан-Бицького водосховища. З його слів, росіяни заблокували там підрозділи ЗСУ, але українці все ж отримували зброю, воду та харчі за допомогою дронів та катерів. У Покровську ситуація схожа: є логістика за допомогою БпЛА.

"Тобто навіть оперативне оточення ще не свідчення того, що Сили оборони України не в змозі тримати свої позиції", — наголосив він.

Селезньов також уточнив ситуацію у Мирнограді та Родинському. У Мирнограді "контрверсійна інформація" про появу росіян у місті: ворог проник у район шахти та накопичується в адмінбудівлях. Родинське — важлива точка, яку намагаються окупувати, оскільки поруч проходить заасфальтована дорога: важливо втримати цей населений пункт і тут діють спецпризначенці СОУ, додав він.

Бої у Покровську — деталі

На карті аналітиків DeepState останнє оновлення ситуації у Покровську відбулось зранку 30 жовтня. Нові позначки з'явились на південний захід від Покровська: ЗС РФ просунулись у районі населеного пункту Перше Травня. Тим часом з'явилось повідомлення кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, яка написала про те, що росіяни заблокували український військових у районі Лисівки, Сухого Яру та Новопавлівки. Також зауважується, що ворог міг пробратись в Покровськ через позиції 32 бригади, командир якої, як підозрює Кирієнко, не говорив усієї правди про ситуацію. Крім того, росіяни просочуються північніше, у бік Гришино, а сам Покровськ окупований частково і розрізаний навпіл підрозділами РФ, ідеться у дописі.

Бої у Покровську — ситуація станом на 29 жовтня Фото: DeepState

Зазначимо, 28 жовтня Фокус писав про ситуацію у Покровську та про просування ЗС РФ у центрі та на околицях міста. Як написав боєць з позивним "Мучной" у Telegram-каналі, росіяни тиснуть на позицію "Цитадель" у центрі міста, яка є ключовою для оборони.

Нагадуємо, 29 жовтня очільник Ради резервістів Іван Тимочко пояснив, що командування, ймовірно, може вивести підрозділи ЗСУ з Покровська і мало б підготувати план евакуації.